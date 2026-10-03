An toàn thực phẩm trong từng suất ăn bán trú

Cùng với yêu cầu sớm ổn định bữa ăn cho học sinh, việc bảo đảm an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu, với quy trình kiểm soát chặt chẽ, trách nhiệm rõ ràng và sự giám sát thường xuyên của nhà trường, cơ quan chức năng, đơn vị cung cấp và phụ huynh, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

Bảo đảm an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ trong từng khâu tổ chức bữa ăn bán trú.

Trong ảnh:

Nhân viên Công ty TNHH GREEN FOOD Thái Nguyên thực hiện chia suất ăn học đường bảo đảm đúng quy trình.

Kiểm soát từ nơi cung cấp

Đoàn kiểm tra gồm đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế xã, Ban Giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Đại Phúc vừa trực tiếp kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại một cơ sở cung cấp suất ăn học đường.

Các thành viên trong đoàn tập trung kiểm tra hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị và khu vực sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn có cơ sở đánh giá năng lực cung ứng của doanh nghiệp, khả năng đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm trước khi nhà trường lựa chọn và ký kết hợp đồng.

Đoàn kiểm tra xã Đại Phúc kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở cung cấp suất ăn học đường.

Với phụ huynh, việc kiểm tra này có ý nghĩa quan trọng, bởi bữa ăn bán trú liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày của học sinh. Ông Nghiêm Ngọc Tính, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Đại Phúc, cho biết: Phụ huynh rất quan tâm đến chất lượng và an toàn của bữa ăn bán trú. Chúng tôi mong muốn đơn vị cung cấp phải bảo đảm rõ ràng về nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, vệ sinh khu vực bếp và chất lượng từng suất ăn. Việc phụ huynh được tham gia kiểm tra, giám sát sẽ yên tâm hơn khi gửi con tại trường.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 243 trường tổ chức ăn bán trú với 286 bếp ăn. Trong đó, 185 bếp ăn do nhà trường trực tiếp quản lý; 101 cơ sở sử dụng dịch vụ nấu ăn, đặt suất ăn từ bên ngoài hoặc đang thực hiện quy trình lựa chọn cơ sở cung cấp.

Tổng số học sinh ăn bán trú khoảng 175.000 em. Về quy mô, có 75 cơ sở tổ chức từ 300 suất ăn trở lên thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh; 200 cơ sở dưới 300 suất thuộc phạm vi quản lý của các xã, phường.

Năm học này, một số trường đang thực hiện quy trình lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm tươi sống, suất ăn hoặc dịch vụ nấu ăn theo phân cấp quản lý mới. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc tổ chức bán trú tại một số nơi chậm hơn so với những năm học trước.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quyết Thắng được tổ chức bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm.

Tính đến ngày 2-10, còn 18 trường chưa tổ chức ăn bán trú. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết để tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong thời gian sớm nhất; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý hoặc không rõ trách nhiệm khi có sự cố.

Ngành đang chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tất cả các trường có tổ chức ăn bán trú phải thực hiện trước ngày 15-10.

Chủ động cung ứng, tăng cường giám sát

Trong khi các địa phương, nhà trường hoàn thiện thủ tục, các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cũng chủ động chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng nhu cầu.Tại Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty CP Tập đoàn VAS GROUP, cơ sở có quy mô cung cấp khoảng 15.000 suất ăn. Đến nay, đơn vị đã cung cấp hơn 12.000 suất ăn cho 11 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Công ty CP Tập đoàn VAS GROUP chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và nguồn nguyên liệu để cung cấp suất ăn học đường.

Ông Vũ Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn VAS GROUP, cho biết: Doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và nguồn nguyên liệu để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cung cấp suất ăn cho các trường học. Chúng tôi xác định an toàn thực phẩm là yêu cầu hàng đầu, vì vậy toàn bộ quy trình tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia suất và vận chuyển đều phải được kiểm soát chặt chẽ.

Tại Công ty TNHH GREEN FOOD Thái Nguyên, việc kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản và vận chuyển cũng được xác định là những khâu then chốt trong quy trình cung cấp suất ăn học đường.

Để bảo đảm an toàn cho mỗi suất ăn, doanh nghiệp kiểm soát ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào, lựa chọn những nhà cung cấp có hồ sơ, nguồn gốc rõ ràng. Trong quá trình chế biến, các khâu sơ chế, bảo quản, nấu ăn và vận chuyển đều phải tuân thủ quy trình.

Bà Lại Thị Lý, Giám đốc Công ty, thông tin: Chúng tôi cũng chú trọng việc lưu mẫu và truy xuất nguồn gốc để có thể kiểm soát và xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh. Đến nay, công ty đã cung cấp cho 11 trường với khoảng 12.000 suất ăn.

Theo yêu cầu, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn và dịch vụ nấu ăn phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan. An toàn thực phẩm, chất lượng, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng và khả năng truy xuất nguồn gốc là những tiêu chí cốt lõi. Đơn vị cung cấp không được lựa chọn chỉ dựa trên giá thấp.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp suất ăn học đường.

Đối với các nhà trường, việc kiểm soát an toàn thực phẩm không dừng ở khâu lựa chọn đơn vị cung cấp mà phải được thực hiện xuyên suốt quá trình tổ chức bữa ăn.

Cô giáo Hà Thị Mười, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Phúc, cho biết: Nhà trường xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh là trách nhiệm xuyên suốt. Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị cung cấp và Ban đại diện cha mẹ học sinh để kiểm tra, giám sát nguồn thực phẩm đầu vào, quá trình chế biến, chia suất và tổ chức bữa ăn. Những vấn đề phát sinh phải được phát hiện, xử lý kịp thời.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu thực hiện nghiêm việc giao nhận thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; đồng thời công khai thông tin về đơn vị cung cấp, nguyên liệu, thực đơn và hình ảnh bữa ăn thực tế để phụ huynh theo dõi, giám sát.

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến sơ chế, bảo quản, chế biến và cung cấp suất ăn.

Ông Lý Văn Cảnh, Trưởng Phòng An toàn thực phẩm (Sở Y tế), cho biết: Ngành Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp thực phẩm và suất ăn cho trường học. Trọng tâm là kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển và việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Những cơ sở không bảo đảm điều kiện phải được chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Theo chỉ đạo của tỉnh, các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm phải được xử lý nghiêm; việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện định kỳ và đột xuất.

Kinh phí phục vụ hoạt động bán trú và bảo đảm an toàn thực phẩm được các trường bố trí, sử dụng theo quy định, với định mức suất ăn từ 16.000 đến 60.000 đồng/suất, tùy điều kiện và mô hình tổ chức.

Sớm ổn định bữa ăn bán trú là nhu cầu chính đáng của học sinh và phụ huynh. Để mỗi suất ăn thực sự an toàn, việc kiểm soát phải được thực hiện chặt chẽ, với trách nhiệm rõ ràng của chính quyền, ngành chức năng, nhà trường, doanh nghiệp và phụ huynh.

Công khai, minh bạch gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh và nâng cao chất lượng bữa ăn học đường.

Đề xuất quy định rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Dự thảo hướng tới quy định cụ thể các yêu cầu, điều kiện, hình thức, quy trình tổ chức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời bao gồm nội dung về căng tin trường học. Theo dự thảo, việc tổ chức bữa ăn phải bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, phù hợp với độ tuổi của trẻ em, học sinh và tuân thủ các quy định, hướng dẫn chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền. Việc tổ chức bữa ăn được đặt ra theo hướng công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm giữa cơ quan, đơn vị lựa chọn và ký hợp đồng, đơn vị cung cấp dịch vụ, cơ sở giáo dục và các bên liên quan. Cùng với yêu cầu về an toàn thực phẩm, định hướng xây dựng thực đơn được đặt trọng tâm vào bảo đảm đủ năng lượng, cân đối các chất dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, phù hợp độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng, thời gian học sinh ở trường, điều kiện vùng miền và mức tiền ăn. Nội dung này cũng được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn, nhằm góp phần phòng, chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và các vấn đề dinh dưỡng học đường. Dự thảo cũng hướng tới tăng cường kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quản lý chất lượng bữa ăn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu thức ăn; đồng thời chuẩn bị phương án xử lý khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm. Theo Công điện 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 13/9/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, theo hướng rõ điều kiện, quy trình, trách nhiệm và tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời hạn chế các thủ tục không cần thiết đối với nhà trường. H.T