Cảnh giác với nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân

Ngày 24-11, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo người dân về những nguy cơ mất an toàn thông tin từ các trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa, ghép ảnh trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, các ứng dụng AI cho phép biến ảnh chân dung thành hình hoạt hình, mô hình đồ chơi hoặc tác phẩm nghệ thuật độc đáo thu hút đông đảo người dùng. Tuy nhiên, việc tải hình ảnh lên những nền tảng không rõ nguồn gốc có thể khiến dữ liệu khuôn mặt và thông tin nhận dạng cá nhân bị thu thập, khai thác trái phép.

Đáng lo ngại, hình ảnh cá nhân có thể bị cắt ghép thành video, hình ảnh giả mạo (Deepfake) để phục vụ hành vi lừa đảo, bôi nhọ danh dự, thậm chí tống tiền. Các đối tượng xấu còn lợi dụng những trào lưu này để phát tán đường link giả mạo, dụ người dùng cài đặt phần mềm chứa mã độc hoặc chiếm quyền truy cập thiết bị.

Trước tình hình trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng các ứng dụng AI có nguồn gốc rõ ràng, tìm hiểu kỹ chính sách bảo mật; hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình, trẻ em và thông tin nhạy cảm. Người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ, tùy tiện cấp quyền truy cập hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho những nền tảng không đáng tin cậy.

Khi phát hiện dấu hiệu bị đánh cắp thông tin, nhiễm mã độc hoặc có giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng bảo vệ tài khoản, liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an gần nhất.

Bảo vệ thông tin người dùng trên nền tảng số là giải pháp để gia tăng niềm tin và minh bạch thị trường. Ảnh: Hoài Nam

Thực tế này cho thấy, trong môi trường số, thông tin cá nhân có thể trở thành mục tiêu bị khai thác từ những hành vi tưởng chừng đơn giản như chia sẻ hình ảnh, đăng ký tài khoản hay sử dụng một ứng dụng trực tuyến.

Khi đăng ký tài khoản, người tiêu dùng thường cung cấp nhiều dữ liệu như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lịch sử mua sắm, thông tin thanh toán hoặc dữ liệu thiết bị. Những thông tin này giúp doanh nghiệp xử lý đơn hàng, cải thiện dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm. Tuy nhiên, nếu mục đích thu thập không được giải thích rõ ràng, phạm vi dữ liệu quá rộng hoặc thông tin được chia sẻ cho nhiều bên mà người tiêu dùng không nắm đầy đủ, nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư có thể phát sinh.

Rủi ro không chỉ dừng lại ở việc rò rỉ dữ liệu. Việc sử dụng thông tin vượt mục đích, chia sẻ thiếu minh bạch, gửi quảng cáo không mong muốn hoặc lập hồ sơ hành vi quá chi tiết cũng có thể ảnh hưởng đến quyền kiểm soát thông tin của người tiêu dùng. Dữ liệu cá nhân bị khai thác còn có thể bị lợi dụng để thực hiện các cuộc gọi giả danh, gửi tin nhắn lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản hoặc đưa ra những lời mời được thiết kế theo thói quen của từng người.

Doanh nghiệp phải bảo vệ dữ liệu từ khâu thu thập

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đặt trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng lên tổ chức, cá nhân kinh doanh. Theo hướng dẫn của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu phải bảo đảm tính minh bạch, đúng mục đích, có cơ chế đồng ý phù hợp và bảo đảm an toàn.

Điều này đồng nghĩa, người tiêu dùng cần được biết những dữ liệu nào đang được thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ trong trường hợp nào.

Cụ thể, Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định việc sử dụng thông tin phải đúng mục đích, phạm vi đã thông báo và được người tiêu dùng đồng ý. Đồng thời, luật đặt ra cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc chia sẻ thông tin hoặc sử dụng thông tin cho hoạt động quảng cáo, giới thiệu thương mại.

Điều 19 yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; ngăn ngừa việc truy cập, sử dụng, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin trái phép; tiếp nhận và giải quyết phản ánh liên quan đến thông tin của người tiêu dùng. Khi hệ thống bị tấn công, làm phát sinh nguy cơ mất an toàn thông tin, nghĩa vụ thông báo và khắc phục phải được thực hiện theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, Điều 20 tiếp tục quy định quyền của người tiêu dùng trong việc kiểm tra, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ, chuyển giao hoặc ngừng chuyển giao thông tin của mình theo điều kiện luật định.

Để thực hiện các yêu cầu này, doanh nghiệp cần rà soát dữ liệu đang lưu trữ, loại bỏ những hoạt động thu thập không cần thiết, xây dựng kênh tiếp nhận yêu cầu của người tiêu dùng, ghi nhận sự đồng ý và kiểm tra các nhà cung cấp công nghệ.

Việc bảo vệ thông tin cũng cần được thực hiện xuyên suốt từ khâu thiết kế đến vận hành nền tảng. Chính sách bảo mật cần được trình bày dễ hiểu; giao diện xin phép phải bảo đảm người dùng có lựa chọn thực chất; phạm vi dữ liệu thu thập phải phù hợp với nhu cầu giao dịch. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phân định quyền truy cập nội bộ, đào tạo nhân sự và xác lập rõ trách nhiệm với bên thứ ba khi thuê ngoài dịch vụ xử lý dữ liệu.

Các nền tảng số cũng cần có thiết kế bảo mật, cảnh báo đăng nhập bất thường, cơ chế xác thực phù hợp và quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố.

Người tiêu dùng chủ động bảo vệ thông tin

Bên cạnh trách nhiệm của doanh nghiệp, mỗi người tiêu dùng cũng cần hình thành thói quen bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia giao dịch trực tuyến.

Người dùng nên sử dụng mật khẩu riêng cho từng tài khoản, bật xác thực nhiều lớp, không cung cấp mã OTP qua điện thoại, kiểm tra kỹ website trước khi giao dịch và hạn chế cấp quyền truy cập ứng dụng vượt quá nhu cầu sử dụng. Những thông báo liên quan đến dữ liệu cá nhân cần được đọc kỹ thay vì đồng ý theo thói quen.

Khi phát hiện dấu hiệu truy cập bất thường, người dùng cần đổi mật khẩu, liên hệ nhà cung cấp dịch vụ và lưu lại bằng chứng để phục vụ việc xử lý.

Tuy nhiên, bảo vệ thông tin là trách nhiệm chung không có nghĩa người tiêu dùng phải tự mình gánh chịu mọi rủi ro. Nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp vẫn phải được thực hiện đầy đủ, bởi hệ thống, quy trình và phương thức xử lý dữ liệu nằm trong quyền kiểm soát của tổ chức kinh doanh. Cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng cần tăng cường cung cấp thông tin, tiếp nhận phản ánh, phối hợp xử lý và cảnh báo kịp thời những nguy cơ mất an toàn.

Trong bối cảnh giao dịch số ngày càng phổ biến tại Hà Nội cũng như trên cả nước, bảo vệ thông tin cá nhân là yêu cầu gắn liền với quá trình phát triển các dịch vụ trực tuyến. Niềm tin của người tiêu dùng không chỉ đến từ tốc độ thanh toán hay sự thuận tiện khi mua sắm, mà còn từ việc thông tin được bảo vệ và quyền lợi được bảo đảm theo quy định.

Một môi trường giao dịch số an toàn cần bảo đảm sự thuận tiện đi cùng trách nhiệm bảo vệ dữ liệu, để thông tin cá nhân được sử dụng đúng mục đích, phục vụ cải thiện dịch vụ mà không làm mất đi quyền kiểm soát của người tiêu dùng.