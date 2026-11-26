Hiện trường vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP Hà Nội), ngày 24/11. Ảnh: X.N

Đối với cửa hàng kinh doanh gas

Liên quan đến vụ nổ nghiêm trọng trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, TP Hà Nội) vào ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định căn nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Vụ nổ xảy ra do khí gas rò rỉ, hòa trộn với oxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp gây cháy nổ. Đến nay, vụ nổ đã làm 7 người tử vong.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), hiện nay tình hình cháy, nổ liên quan đến gas có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên phần lớn người dân chưa được phổ biến kiến thức về các biện pháp bảo quản, sử dụng khí gas nên dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao.

Theo khuyến cáo, các cửa hàng cần thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh. Chỉ kinh doanh các chai chứa gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng. Đồng thời sắp xếp, bảo quản bình gas theo đúng quy định, bảo đảm thông thoáng, chống đổ và cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Chủ cửa hàng phải trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH theo quy định. Cùng với đó là thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC và thường xuyên tự kiểm tra, định kỳ trong suốt quá trình hoạt động.

Nhân viên cửa hàng phải nắm được những kiến thức cơ bản về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), được huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện về PCCC và CNCH. Hệ thống điện trong cửa hàng phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín. Thiết bị chiếu sáng và công tắc phải bảo đảm phòng nổ.

Đặc biệt, cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không sang chiết, nạp LPG tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép. Không nạp vào chai không đủ điều kiện, không kiểm định và không kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ, không bảo đảm an toàn. Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh gas phải bảo đảm các điều kiện kinh doanh LPG và quy định tại Điều 21 Luật PCCC và CNCH năm 2024, tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh.

Đối với người sử dụng khí gas

Cơ quan chức năng khuyến cáo chỉ mua, đổi bình gas của thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện. Trước khi sử dụng cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình; không sử dụng bình không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sử dụng nhiều lần hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Bình gas cần được đặt thẳng đứng, nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa. Vị trí này cần tránh nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình trong hầm, hố hoặc nơi thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Dây dẫn phải là loại chuyên dùng, còn tốt, không nứt, gãy, phồng. Việc lắp đặt, sửa chữa nên do người có chuyên môn thực hiện. Khi sử dụng, kiểm tra khu vực bếp, bật bếp theo hướng dẫn. Khi không sử dụng cần khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn. Không để bếp hoạt động khi không có người trông coi, đồng thời không dùng bếp gas để sưởi, hong khô đồ.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo, người dân cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối và thiết bị trước khi vận hành. Kiểm tra khi kết thúc ca và khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Bố trí bình gas, khu vực chứa gas và đường ống đúng quy định, thông thoáng, có biển cảnh báo. Không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn. Không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa được người có chuyên môn đánh giá, thực hiện. Trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động, đặt nơi dễ thấy, dễ lấy. Duy trì lối thoát nạn thông thoáng.

Công an TPHCM cũng vừa đưa ra cảnh báo, khi phát hiện rò rỉ khí gas, cần nhanh chóng cảnh báo và đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sử dụng lời nói để thông báo cho người trong nhà, không bấm chuông điện hoặc sử dụng các thiết bị phát tín hiệu điện. Ưu tiên đưa trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn trong di chuyển ra nơi an toàn.

Công an TPHCM cũng lưu ý, chỉ khóa van bình gas khi có thể tiếp cận an toàn. Nếu van ở ngay vị trí dễ tiếp cận, không có mùi gas quá nồng hoặc tiếng xì lớn, người sử dụng có thể nhanh chóng khóa van để ngắt nguồn cấp khí.

Tuy nhiên, nếu phải đi sâu vào khu vực có khí gas tích tụ, không thể tiếp cận van an toàn hoặc đã xuất hiện cháy, cần lập tức ra ngoài, tuyệt đối không cố xử lý. Mở cửa để thông thoáng tự nhiên nếu có thể thực hiện an toàn. Có thể mở cửa chính, cửa sổ bằng tay để tạo điều kiện cho khí gas thoát ra ngoài. Tuyệt đối không bật quạt điện, máy hút mùi, điều hòa hoặc bất kỳ thiết bị điện nào. Không bật, tắt công tắc, cầu dao, không rút phích cắm điện trong khu vực nghi có khí gas.

Tránh xa mọi nguồn phát sinh tia lửa. Không sử dụng bật lửa, diêm, không hút thuốc và không sử dụng điện thoại trong khu vực nghi rò rỉ. Việc liên lạc cần được thực hiện sau khi đã di chuyển đến vị trí an toàn. Khi đã ra ngoài, cần cảnh báo những người xung quanh không đi vào khu vực nguy hiểm. Nếu mùi gas nồng, tình trạng rò rỉ không kiểm soát được hoặc đã xảy ra cháy, cần gọi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ và xử lý.