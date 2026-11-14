An toàn phòng cháy chữa cháy

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Toàn phường Đồng Hới hiện có 22.000 hộ, trên 86.000 nhân khẩu, sinh sống tại 25 tổ dân phố (TDP). Đây là nơi tập trung nhiều trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, doanh nghiệp, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch và lưu trú.

Các loại hình cơ sở này phân bố đan xen trong khu dân cư, tạo nên diện mạo đô thị năng động, văn minh, hiện đại, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý đô thị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và đặc biệt là công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Thực tế và đánh giá của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an tỉnh, thời gian qua, tình hình an toàn cháy, nổ trên địa bàn Đồng Hới tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Việc nhiều hộ gia đình tận dụng nhà ở để kinh doanh, buôn bán cùng mật độ phương tiện dừng đỗ cao trong các ngõ nhỏ gây không ít khó khăn cho công tác cứu nạn và triển khai lực lượng chữa cháy khi có sự cố.

Công an phường Đồng Hới phối hợp với PC07-Công an tỉnh diễn tập phòng cháy chữa cháy, nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống xảy ra - Ảnh: P.V

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, phường Đồng Hới ghi nhận 2 vụ cháy, gồm: Vụ cháy bãi lau, sậy vào ngày 9/4/2026 tại đường Lý Nam Đế và vụ cháy cỏ, rác ngày 13/8/2026 tại đường Tạ Quang Bửu.

Sau khi nhận được tin báo cháy, Công an phường Đồng Hới đã phối hợp với Phòng PC07 và người dân tiến hành dập tắt đám cháy. Tuy thiệt hại về người và thiệt hại tài sản không đáng kể, nhưng người dân và các lực lượng chức năng trên địa bàn không chủ quan, lơ là trước những nguy cơ cháy luôn rình rập.

Củng cố lực lượng cơ sở

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Hới Nguyễn Thăng Long cho biết, nhận thức PCCC là nhiệm vụ thường xuyên gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung rà soát và phân loại quản lý cơ sở. Toàn phường hiện có 685 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý PCCC.

Trong năm 2026, địa phương tổ chức kiểm tra 95 lượt đối với 95 cơ sở (đạt 13,88%), chưa phát hiện vi phạm hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại về nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện và bảo đảm điều kiện thoát nạn, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ 3 năm/lần đối với các cơ sở còn lại.

Công tác an toàn tại khu dân cư được tăng cường thông qua việc lồng ghép kiểm tra cư trú với tuyên truyền PCCC, vận động mỗi hộ gia đình đều trang bị bình chữa cháy và mở lối thoát nạn thứ hai; đến nay, đã có 90% hộ gia đình trên địa bàn phường có bình chữa cháy.

Công an phường Đồng Hới phối hợp với các trường học tuyên truyền về phòng chông cháy nổ, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho các em học sinh - Ảnh: P.V

Bên cạnh đó, địa phương chú trọng kiện toàn lực lượng tại chỗ. Thực hiện Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND và Quyết định số 3972/QĐ-UBND của tỉnh, phường đã ban hành công văn rà soát, lập danh sách thành lập đội dân phòng tại 25 TDP, đồng thời lập dự toán kinh phí trang bị phương tiện và kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH cho lực lượng này.

Nhân rộng mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy

Theo thượng tá Trần Hữu Phong, Trưởng Công an phường Đồng Hới, PCCC-CNCH là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, vì vậy việc xây dựng mô hình an toàn cộng đồng được phường triển khai bài bản. Hiện toàn phường duy trì hoạt động 80 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 30 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”.

Năm 2026, phường ra mắt mô hình “Bến neo đậu tàu, thuyền an toàn PCCC” nhằm nâng cao trách nhiệm của ngư dân vùng bến bãi; đồng thời đã xây dựng 2 mô hình “điểm chữa cháy công cộng” theo tiêu chí mới để nhân rộng.

"Thời gian tới, UBND phường Đồng Hới tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước, đôn đốc kiểm tra các cơ sở nguy cơ cao, ưu tiên nguồn lực trang bị phương tiện cho đội dân phòng tại 25 TDP và phát huy tối đa hiệu quả các mô hình an toàn PCCC tại cộng đồng. Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cùng tinh thần chủ động của từng người dân, phường Đồng Hới quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn PCCC, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội của phường nói riêng và tỉnh nói chung trong giai đoạn mới", Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thăng Long khẳng định.

“Thực tế cho thấy tình huống cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu, vì vậy, phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ) là “chìa khóa vàng” để dập tắt đám cháy ngay từ những phút đầu tiên.

Để ngăn chặn sự cố cháy nổ, người dân và các chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao tinh thần tự giác, chủ động kiểm tra an toàn hệ thống điện, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, tự trang bị bình chữa cháy cầm tay và chủ động mở lối thoát nạn thứ hai nhằm xử lý hiệu quả tình huống ngay từ thời điểm ban đầu”, Trưởng Công an phường Đồng Hới Trần Hữu Phong trao đổi thêm.