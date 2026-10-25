An toàn phải bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người lao động

Với anh, giá trị lớn nhất của một ATVSV không nằm ở thành tích tại hội thi, mà ở khả năng nhận diện, ngăn ngừa nguy cơ và góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe đồng nghiệp trong từng công việc hằng ngày. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với anh ngay sau khi Hội thi kết thúc.

- Cảm xúc của anh khi đạt giải Nhất tại Hội thi ATVSV giỏi cấp EVNNPT năm 2026 là gì? Anh đã chuẩn bị như thế nào để đạt được kết quả này?

Anh Trần Xuân Giang: Tôi rất vui mừng, xúc động và tự hào khi đạt giải Nhất Hội thi ATVSV giỏi EVNNPT năm 2026. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi mà còn là niềm tự hào của đơn vị và những người đang làm công tác an toàn trong Tổng công ty.

Để đạt được kết quả này, tôi đã dành thời gian nghiên cứu các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình an toàn điện, công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành và xử lý tình huống. Tôi luôn cố gắng gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn công việc, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ lãnh đạo, đồng nghiệp và những ATVSV đi trước.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung (bên phải) và Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy (bên trái) trao giải Nhất An toàn vệ sinh viên giỏi EVNNPT cho anh Trần Xuân Giang.

Tôi xin cảm ơn lãnh đạo đơn vị, tổ chức Công đoàn và các đồng nghiệp đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để tôi đạt được kết quả này. Với tôi, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn là trách nhiệm để tiếp tục học tập, rèn luyện và phát huy vai trò của người ATVSV.

Tôi mong muốn đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc nhận diện mối nguy, chủ động phòng ngừa rủi ro và xây dựng văn hóa an toàn trong EVNNPT. Bởi trên hết, công tác an toàn phải hướng đến bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, góp phần bảo đảm hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định.

- Trong quá trình làm việc tại đơn vị, anh đã từng phát hiện một nguy cơ mất an toàn hoặc gặp tình huống nào khiến mình nhớ nhất?

Anh Trần Xuân Giang: Trong một lần công tác tại một trạm biến áp 500kV, tôi gặp tình huống khiến bản thân nhớ mãi. Hôm đó, nhóm công tác thực hiện thí nghiệm tại máy biến dòng điện phía 500kV. Khối lượng công việc lớn, thời gian trả thiết bị hạn chế nên mọi người đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Tuy nhiên, do làm việc ngoài trời trong điều kiện nắng nóng, gần trưa, một đồng nghiệp sau khi hoàn thành công việc có biểu hiện say nắng, say nhiệt và không đủ sức để tiếp tục trèo xuống thang. Ngay lập tức, chúng tôi phối hợp với đơn vị quản lý vận hành hỗ trợ đồng nghiệp xuống an toàn, di chuyển đến nơi thoáng mát và thực hiện các biện pháp sơ cứu phù hợp.

Tình huống đó giúp tôi nhận thức sâu sắc hơn rằng tiến độ rất quan trọng, nhưng an toàn và sức khỏe con người phải luôn được đặt lên hàng đầu. Đối với công việc thí nghiệm tại các trạm biến áp 500kV, ATVSV không chỉ cần nhận diện nguy cơ về điện mà còn phải quan tâm đến điều kiện môi trường, nhiệt độ, tình trạng sức khỏe và thể lực của người lao động.

Từ thực tế này, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc nhắc nhở, theo dõi tình trạng sức khỏe của đồng nghiệp, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý và không để áp lực tiến độ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các biện pháp an toàn.

Theo tôi, làm tốt công tác an toàn không chỉ là ngăn ngừa tai nạn điện mà còn phải chủ động phòng tránh những rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Mỗi nguy cơ được phát hiện và xử lý kịp thời đều có thể giúp ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc. Mục tiêu cuối cùng là mọi người hoàn thành công việc an toàn và trở về nhà bình an.

- Theo anh, một an toàn vệ sinh viên giỏi cần có những phẩm chất và kỹ năng gì để thực sự phát huy vai trò trong công việc hằng ngày?

Anh Trần Xuân Giang: Theo tôi, không chỉ ATVSV giỏi mà bất cứ ai được giao nhiệm vụ ATVSV trước hết phải có tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu và ý thức đặt an toàn lên hàng đầu. Bên cạnh đó, cần nắm vững chuyên môn, quy trình an toàn; có khả năng nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình làm việc.

Anh Trần Xuân Giang trả lời câu hỏi của Ban giám khảo hội thi trong phần thi vấn đáp.

Đặc biệt, ATVSV phải chủ động, kiên quyết nhắc nhở, ngăn chặn những hành vi có nguy cơ mất an toàn, đồng thời biết cách tuyên truyền, vận động để đồng nghiệp hiểu, đồng thuận và tự giác thực hiện. Muốn làm được điều đó, mỗi ATVSV không chỉ cần kiến thức mà còn phải có tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và khả năng thuyết phục đồng nghiệp bằng chính hành động của mình.

Tôi cho rằng, năng lực của một ATVSV không chỉ được thể hiện qua kiến thức hay thành tích tại hội thi, mà quan trọng hơn là hiệu quả trong công việc hằng ngày: phát hiện sớm nguy cơ, nhắc nhở đúng lúc, kiên quyết ngăn chặn hành vi mất an toàn và góp phần hình thành thói quen làm việc an toàn trong tập thể.

- Sau hội thi, anh sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy như thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động ATVSV và lan tỏa văn hóa an toàn tại đơn vị?

Anh Trần Xuân Giang: Sau hội thi, tôi sẽ tiếp tục vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy vào thực tế công việc; những kiến thức Ban Giám khảo chia sẻ, những kinh nghiệm hay từ các đồng nghiệp tham gia thi để chủ động nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và đề xuất các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động. Tôi cũng sẽ chú trọng hơn đến việc theo dõi điều kiện làm việc, tình trạng sức khỏe của người lao động và kịp thời nhắc nhở khi phát hiện những yếu tố có thể dẫn đến mất an toàn.

Bên cạnh đó, tôi sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, trao đổi những tình huống thực tế để cùng rút ra bài học, nâng cao kỹ năng phòng ngừa rủi ro. Trong quá trình làm việc, tôi sẽ gương mẫu chấp hành quy trình, chủ động nhắc nhở và kiên quyết ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn.

Tôi mong muốn cùng tập thể xây dựng môi trường làm việc mà ở đó, mỗi người không chỉ thực hiện các quy định an toàn vì trách nhiệm công việc mà còn xuất phát từ ý thức tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng nghiệp. Khi mỗi người đều chủ động nhận diện nguy cơ, sẵn sàng nhắc nhở nhau và không thỏa hiệp với những hành vi mất an toàn, văn hóa an toàn sẽ dần trở thành thói quen tự nhiên trong công việc hằng ngày.

Với tôi, đó cũng là cách thiết thực nhất để phát huy vai trò của người ATVSV và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa an toàn trong EVNNPT.

- Anh muốn chia sẻ điều gì với những đồng nghiệp đang làm công tác ATVSV, đặc biệt là các đồng nghiệp trẻ, để mỗi người chủ động hơn trong phòng ngừa tai nạn lao động?

Anh Trần Xuân Giang: Tôi muốn nhắn gửi đến các đồng nghiệp, đặc biệt là những ATVSV trẻ, hãy luôn chủ động học hỏi, rèn luyện chuyên môn, gương mẫu thực hiện các quy trình an toàn và mạnh dạn lên tiếng khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Đừng chờ đến khi tai nạn xảy ra mới hành động. Hãy chủ động nhận diện và phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa; đừng vì áp lực tiến độ hay tâm lý chủ quan mà bỏ qua bất kỳ bước an toàn nào. Khi phát hiện nguy cơ, mỗi người cần có trách nhiệm nhắc nhở, phối hợp xử lý và kiên quyết không để những yếu tố mất an toàn tiếp diễn.

Anh Trần Xuân Giang tham gia phần thi thực thành tại hội thi.

Tôi cũng mong mỗi ATVSV hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi từ thực tế và từ đồng nghiệp để trở thành chỗ dựa tin cậy về an toàn trong đơn vị. Bởi công tác an toàn không phải là trách nhiệm của riêng ATVSV mà cần sự chung tay của tất cả mọi người.

Không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn tính mạng và sức khỏe con người. Mỗi người chủ động thêm một bước trong phòng ngừa rủi ro là thêm một cơ hội ngăn chặn tai nạn. Mục tiêu cao nhất của chúng ta là mọi người đều làm việc an toàn và trở về nhà bình an sau mỗi ngày làm việc.

Xin trân trọng cảm ơn anh!

Ông Đỗ Hùng Tiến - Đội trưởng Tự động hóa 1 - Công ty Truyền tải điện 1: Anh Trần Xuân Giang là cán bộ trẻ (sinh năm 1992, quê tại Ninh Bình, vào ngành Điện 4/2016) người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động trong công việc và nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Trong quá trình công tác, anh luôn có ý thức học hỏi, trau dồi chuyên môn, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả công tác an toàn tại đơn vị. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần cầu thị, sự gương mẫu và ý thức trách nhiệm của anh Giang, đồng thời mong muốn anh tiếp tục phát huy những phẩm chất đó để lan tỏa văn hóa an toàn trong tập thể.