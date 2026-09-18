An toàn PCCC tại chung cư: Đừng chủ quan từ những bất cẩn nhỏ

Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH)-Bộ Công an khuyến cáo người dân sinh sống tại các nhà chung cư.

Đầu tiên, người dân cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, thay thế thiết bị hư hỏng và tắt các thiết bị khi không sử dụng. Không cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ điện. Khi sạc xe điện, điện thoại, pin dự phòng, không sạc qua đêm hoặc đặt gần vật liệu dễ cháy, nơi có nhiệt độ cao. Khu vực bếp cần để xa vật dễ cháy, tắt bếp và khóa van gas sau khi sử dụng. Nơi thờ cúng phải cách xa vật liệu dễ cháy, đốt vàng mã đúng quy định. Không tích trữ xăng, dầu, chất dễ cháy trong căn hộ.

Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cung cấp

Tiếp theo, không để hàng hóa, vật dụng cản trở hành lang, cầu thang và lối thoát hiểm. Luôn đóng kín cửa ngăn cháy tại buồng thang bộ, không chèn, chặn cửa thoát nạn. Không lắp “chuồng cọp” bít kín cửa sổ, ban công; Không sử dụng các khu vực này để chứa vật dễ cháy hoặc làm kho chứa đồ gây cản trở việc thoát nạn khi có sự cố.

Bên cạnh đó, các hộ gia đình nên trang bị bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, dây hạ chậm và một số dụng cụ phá dỡ thô sơ như búa, xà beng, kìm cộng lực. Đồng thời, lắp đặt đầu báo khói, báo nhiệt trong căn hộ để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố cháy.

Ngoài ra, khi phát hiện cháy, cần hô hoán, nhấn chuông báo cháy và gọi ngay số 114. Nếu cháy trong căn hộ, nhanh chóng ngắt aptomat, sử dụng phương tiện chữa cháy sẵn có để xử lý; nếu đám cháy lớn, lập tức thoát ra ngoài và báo động.

Trước khi mở cửa, dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ. Nếu cửa nóng hoặc có nhiều khói, tuyệt đối không mở; dùng khăn, vải ướt bịt kín khe cửa và ra ban công, cửa sổ kêu cứu. Khi thoát nạn, dùng khăn ướt che mũi, miệng, cúi thấp người hoặc bò sát sàn để tránh khói độc. Tuyệt đối không sử dụng thang máy, mà di chuyển bằng cầu thang bộ và tuân thủ nội quy PCCC của tòa nhà.

Cuối cùng, Ban quản lý, Ban quản trị chung cư cần nâng cao trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH; Thường xuyên kiểm tra, vận hành, bảo trì các hệ thống PCCC, bảo đảm hoạt động tốt. Hành lang, sảnh và cầu thang bộ phải luôn thông thoáng, cửa ngăn cháy được đóng kín.

Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng thoát nạn, định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH cho cư dân và duy trì lực lượng PCCC tại chỗ, sẵn sàng xử lý sự cố, hỗ trợ người dân thoát nạn an toàn.

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, góp phần bảo đảm an toàn PCCC tại nơi ở, vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng.