An toàn lao động trong xây dựng - nhận diện rủi ro và giải pháp | Tọa đàm | 13/11/2026

Bước sang năm 2026, bức tranh thị trường bất động sản không đơn thuần là sự tiếp nối của quá trình phục hồi mà đang chuyển sang trạng thái điều chỉnh và tái cân bằng. Nguồn cung dồi dào hơn ở một số phân khúc, mặt bằng giá có sự điều chỉnh tại một số khu vực, thanh khoản phân hóa rõ nét, trong khi chi phí vốn vẫn tạo áp lực đáng kể lên cả doanh nghiệp phát triển dự án lẫn người mua nhà.