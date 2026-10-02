An toàn lao động - nền tảng phát triển bền vững

Không chỉ nhằm phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe NLĐ, an toàn lao động còn là yếu tố quan trọng giúp DN duy trì sản xuất ổn định, nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Tại nhiều nhà máy, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) không còn được thực hiện theo hướng xử lý khi sự cố xảy ra, mà được chủ động triển khai ngay từ khâu tổ chức sản xuất. Một trong những yêu cầu được các DN quan tâm là thường xuyên huấn luyện, hướng dẫn NLĐ nhận diện nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc. Từ việc sử dụng máy móc, thiết bị, hóa chất đến quy trình vận hành, bảo hộ lao động đều được kiểm tra, nhắc nhở nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất.

Công nhân Công ty TNHH Tokin Electronics Việt Nam (phường Long Bình) được trang bị đồ bảo hộ an toàn khi tham gia sản xuất.

Tại Công ty TNHH Tokin Electronics Việt Nam (phường Long Bình), công tác ATVSLĐ được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Công ty đặt mục tiêu duy trì 365 ngày không xảy ra tai nạn lao động, đồng thời chú trọng tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động và ATVSLĐ. Cùng với đó, mô hình 5S được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của NLĐ trong việc giữ gìn nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Việc thực hiện 5S thường xuyên không chỉ tạo môi trường làm việc an toàn mà còn góp phần xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp trong DN.

Ông Phan Tới Thọ Hiệp, Trưởng ban An toàn Công ty TNHH Tokin Electronics Việt Nam cho biết: Bên cạnh bảo đảm môi trường làm việc, nâng cao ý thức, tác phong và kỷ luật lao động cho NLĐ, công ty phát huy vai trò của đội ngũ an toàn vệ sinh viên. Hằng ngày, các thành viên trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn NLĐ tuân thủ quy định an toàn, bảo quản máy móc, thiết bị và sử dụng đúng phương tiện bảo hộ lao động. Công ty tổ chức đào tạo về ATVSLĐ và nội quy làm việc cho NLĐ, mỗi quý khen thưởng những cá nhân có thành tích tốt. Qua đó tạo động lực để NLĐ thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hiện nhiều DN trên địa bàn thành phố xem việc xây dựng văn hóa an toàn là xu hướng tất yếu, trọng tâm là công tác ATVSLĐ. Thay vì chỉ thực hiện theo quy định, nhiều đơn vị đã khuyến khích NLĐ chủ động phát hiện, báo cáo nguy cơ mất an toàn và đề xuất giải pháp cải thiện. Các mô hình như: tổ an toàn, góc an toàn, ngày không tai nạn lao động... được triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn DN. Nhiều DN ứng dụng công nghệ hoặc treo băng rôn, đẩy mạnh tuyên truyền công tác ATVSLĐ nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tại Công ty cổ phần Công nghiệp chính xác Việt Nam (phường Hố Nai), DN phát động phong trào Phát hiện mối nguy hại tại nơi sản xuất, nhằm khuyến khích NLĐ chủ động nhận diện, phản ánh và đề xuất giải pháp xử lý những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình làm việc. Theo đó, khi phát hiện những bất cập, nguy cơ mất an toàn tại vị trí làm việc, công nhân có thể phản ánh, đề xuất với bộ phận phụ trách để kịp thời kiểm tra, khắc phục. Những ý kiến từ thực tế sản xuất được DN ghi nhận, xem đây là một trong những kênh quan trọng giúp phát hiện sớm các mối nguy và phòng ngừa tai nạn lao động.

Công nhân Trần Văn Mạnh làm việc tại Công ty cổ phần Công nghiệp chính xác Việt Nam cho hay: Từ phong trào Phát hiện mối nguy hại tại nơi sản xuất, anh và nhiều công nhân tích cực đưa ra sáng kiến, cải thiện môi trường làm việc và được DN ghi nhận, khen thưởng kịp thời.

“Phong trào này tạo điều kiện để NLĐ trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng môi trường làm việc an toàn. Qua đó, từng công nhân trở thành một “mắt xích” trong việc nhận diện và phòng ngừa rủi ro, góp phần hạn chế tai nạn lao động và xây dựng văn hóa an toàn tại DN” - anh Mạnh chia sẻ.

Đảm bảo an toàn để phát triển bền vững

Thực tế cho thấy, tại nhiều DN, đặc biệt là trong các ngành sản xuất, xây dựng và khai thác, nguy cơ tai nạn lao động luôn tiềm ẩn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc chưa tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn, thiếu trang thiết bị bảo hộ hoặc NLĐ chưa được đào tạo đầy đủ về kỹ năng phòng tránh rủi ro. Bên cạnh đó, áp lực tiến độ công việc đôi khi khiến cả người sử dụng lao động và NLĐ xem nhẹ các quy định an toàn.

Tại Hội nghị đối thoại về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và ATVSLĐ với hơn 200 DN, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố mới đây, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Tuân nhấn mạnh: Những năm qua, công tác chấp hành pháp luật lao động tại các DN đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, thách thức. Trong 9 tháng của năm 2026, toàn thành phố xảy ra 244 vụ tai nạn lao động, làm 245 người bị nạn, trong đó có 9 vụ làm 9 người chết.

Theo ông Mai Xuân Tuân, công tác ATVSLĐ có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của NLĐ mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sự phát triển bền vững của đơn vị, DN. Do đó, DN cần thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ; xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả công tác.

Theo ông MAI XUÂN TUÂN, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, để bảo đảm an toàn lao động hiệu quả, trước hết DN cần xây dựng hệ thống quản lý an toàn bài bản, từ việc ban hành quy định, quy trình đến giám sát thực hiện. Việc trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân là yêu cầu tối thiểu. Quan trọng hơn, công tác đào tạo, huấn luyện an toàn cần được tổ chức thường xuyên, giúp NLĐ nhận thức rõ rủi ro và biết cách xử lý tình huống nguy hiểm.

Đối với NLĐ, một môi trường làm việc an toàn không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn tạo sự yên tâm trong quá trình làm việc lâu dài. Chị Nguyễn Thị Hiếu, công nhân đang làm việc tại một DN sản xuất gỗ trên địa bàn phường Tam Phước cho biết: Điều khiến công nhân quan tâm bên cạnh tiền lương, thu nhập là môi trường làm việc. Khi máy móc được kiểm tra thường xuyên, công nhân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và hướng dẫn kỹ các quy trình vận hành, NLĐ cảm thấy yên tâm hơn khi làm việc.

Trong bối cảnh Đồng Nai tiếp tục phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và hướng tới mô hình sản xuất hiện đại, bền vững, yêu cầu bảo đảm an toàn cho NLĐ càng trở nên quan trọng. Khi mỗi công nhân được làm việc trong môi trường an toàn, được trang bị kiến thức và phương tiện bảo vệ cần thiết, DN sẽ có thêm nền tảng để ổn định sản xuất, nâng cao năng suất và giữ chân NLĐ.