Cán bộ Công an tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh. Ảnh: Công an xã Hòa Vang

Trang bị kỹ năng để học sinh làm chủ công nghệ

Theo UBND xã Hòa Vang (Đà Nẵng), điện thoại thông minh, mạng xã hội ngày càng hiện diện sớm trong đời sống học sinh. Bên cạnh những tiện ích trong học tập và kết nối, môi trường số cũng đặt ra không ít nguy cơ như tin giả, lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, lộ lọt thông tin cá nhân. Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của AI khiến việc định hướng học sinh tiếp cận và sử dụng công nghệ đúng cách trở thành yêu cầu cấp thiết.

Trước thực tế đó, tháng 7/2026, địa phương ban hành quy định về quản lý, sử dụng điện thoại di động và các thiết bị thông minh đối với học sinh. Tinh thần xuyên suốt là giáo dục, nhắc nhở, hướng dẫn thay vì cấm đoán tuyệt đối; đồng thời phát huy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Giáo viên tham gia tập huấn.

Tuy nhiên, quản lý thiết bị chỉ là bước đầu, điều quan trọng hơn là giúp học sinh hiểu những nguy cơ trên không gian mạng, biết tự bảo vệ mình và sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Từ định hướng này, xã Hòa Vang xây dựng Chương trình thí điểm Giáo dục công dân số và Trí tuệ nhân tạo, đón đầu việc triển khai Khung nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành.

Chương trình triển khai đồng bộ tại 3 trường gồm: Tiểu học An Phước, Tiểu học Hòa Phú và THCS Ông Ích Đường. Theo kế hoạch, giáo viên tự học trực tuyến trong một tuần, tham gia một ngày học trực tiếp vào thứ Bảy tại trường, sau đó dành một tuần vận dụng kiến thức để thiết kế bài dạy phù hợp với lớp học của mình. Riêng giáo viên Tin học được tham gia lớp chuyên sâu, trở thành lực lượng dẫn dắt nội dung AI trong nhà trường.

Chương trình được thiết kế thành 4 hợp phần, gồm: chính sách, nội quy và quản trị; giáo dục công dân số; giáo dục trí tuệ nhân tạo; phát triển đội ngũ và thí điểm. Trong đó, học sinh được trang bị kỹ năng quản lý thời gian sử dụng thiết bị, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện tin giả, lừa đảo, ứng xử văn minh và hiểu quyền, nghĩa vụ của mình trên không gian mạng.

Tập huấn cho cán bộ, giáo viên.

Ở nội dung AI, học sinh tiểu học được làm quen với công nghệ và hình thành ý thức an toàn ban đầu. Với cấp THCS, các em từng bước tìm hiểu cách AI hoạt động, nhận biết những giới hạn, khả năng sai lệch của AI và biết vận dụng công cụ này để tạo sản phẩm học tập. Các dự án mẫu cũng được xây dựng gắn với nông nghiệp, văn hóa và đời sống tại chính quê hương Hòa Vang.

Đặc biệt, nội dung giáo dục được lồng ghép vào các môn học và hoạt động trải nghiệm hiện có, không hình thành môn học mới hay tạo thêm áp lực cho học sinh. Các bài dạy đều có phương án không cần máy tính, bảo đảm học sinh ở những trường còn hạn chế về điều kiện thiết bị vẫn có thể tham gia.

Ngoài ra, phụ huynh cũng được tiếp cận cẩm nang “Đồng hành số”, hướng dẫn thiết lập chế độ an toàn, thống nhất quy định sử dụng điện thoại cùng con và nhận biết sớm biểu hiện lệ thuộc thiết bị.

Xây dựng văn hóa ứng xử an toàn từ trường học đến không gian mạng

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, việc quản lý sử dụng điện thoại và thiết bị thông minh trong trường học không chỉ nhằm hạn chế những tác động tiêu cực mà còn hướng đến phát huy giá trị, lợi ích của công nghệ đối với học sinh và xã hội.

“Có lẽ Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức biên soạn và sớm đưa nội dung này vào giáo dục phổ thông trước yêu cầu cấp bách của đời sống số. Để chương trình đi vào thực chất, nhà trường và giáo viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ giáo viên Tin học, giáo viên ở các bộ môn khác cũng cần chủ động trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực số để đồng hành cùng học sinh", ông Nguyện chia sẻ.

Quá trình thí điểm phải được theo dõi sát sao, từ cách học sinh tiếp cận nội dung đến sự tham gia của phụ huynh. Những phản hồi từ thực tiễn cần được lắng nghe để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm chương trình phù hợp với từng đối tượng, tránh triển khai hình thức.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyện cũng cho rằng, giáo dục công dân số không thể chỉ giới hạn trong các tiết học Tin học truyền thống. Học sinh cần được trang bị khả năng thích nghi với những vấn đề mới của xã hội số, biết bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân, kiểm chứng thông tin và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp tình huống nguy hiểm trên mạng.

Ở góc độ chuyên môn, TS Hồ Trần Ngọc Oanh, Trưởng khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho rằng, chương trình ưu tiên hình thành nhận thức, tư duy và ý thức sử dụng công nghệ có trách nhiệm thay vì đặt nặng yêu cầu về thiết bị hay kỹ năng thao tác.

Theo TS Oanh, với những trường học ở vùng ven, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, việc trang bị nhận thức và kỹ năng an toàn trên không gian mạng càng có ý nghĩa thiết thực. Khung năng lực số dành riêng cho Hòa Vang được xây dựng phù hợp với học sinh tiểu học và THCS, với yêu cầu tăng dần theo độ tuổi, từ nhận biết, hiểu biết cơ bản đến khả năng ứng dụng và khai thác công nghệ.

Từ thực tế giảng dạy, cô Trần Thị Yến Nhi, giáo viên Trường Tiểu học An Phước cho rằng, việc trang bị kiến thức về an toàn số và AI cho học sinh tiểu học là rất cần thiết. Hiện trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận điện thoại, máy tính và các ứng dụng trực tuyến nhưng chưa đủ khả năng nhận diện, phòng tránh những rủi ro trên môi trường mạng.

Công an xã Hòa Vang tuyên truyền cho học sinh.

Theo cô Nhi, nếu thiếu định hướng, học sinh dễ bị cuốn vào những nội dung ngoài mục đích học tập. Vì vậy, việc tiếp cận công nghệ cần đi cùng sự giám sát của nhà trường và phụ huynh. Gia đình cần quan tâm, hướng dẫn con sử dụng thiết bị đúng cách, thiết lập các chế độ an toàn, tránh buông lỏng để trẻ tự do sử dụng.

Cùng với giáo dục kỹ năng số, việc xây dựng môi trường học đường an toàn còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và lực lượng chức năng, nhất là trong phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật.

Mới đây, Công an xã Hòa Vang đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch “Không Một Mình” với chủ đề “Kết nối không tổn thương”, kết hợp phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em tại các trường học trên địa bàn.

Tại Trường THCS Ông Ích Đường, cán bộ Công an xã đã trang bị cho học sinh kiến thức về an toàn trên không gian mạng; hướng dẫn nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo, bắt nạt và xâm hại trẻ em qua mạng xã hội. Đồng thời, phổ biến kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn, ứng xử văn minh và xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm.

Công an xã Hòa Vang tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.

Thông qua chương trình, học sinh được nhấn mạnh thông điệp không im lặng, không tự giải quyết một mình khi bị đe dọa, dụ dỗ hoặc tổn thương; cần chủ động chia sẻ với cha mẹ, thầy cô và những người đáng tin cậy để được hỗ trợ, bảo vệ kịp thời.

Còn tại Trường THPT Ông Ích Khiêm, Công an xã Hòa Vang tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; hướng dẫn học sinh nhận diện nguy cơ, nâng cao kỹ năng ứng xử và tự bảo vệ bản thân trước các tình huống mất an toàn.

Công an xã Hòa Vang và Trường THPT Ông Ích Khiêm ký kết Quy chế phối hợp.

Công an xã Hòa Vang và Trường THPT Ông Ích Khiêm đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học. Nội dung phối hợp tập trung vào trao đổi thông tin, tuyên truyền pháp luật, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.