Nhận diện đầy đủ để quản lý hiệu quả

Ngày 27/11, tại Thái Nguyên, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo chuyên đề "Quản lý, vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản".

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Đỗ Phương Dung, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, bảo đảm an toàn môi trường hồ chứa quặng đuôi được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. Nhiệm vụ này liên quan trực tiếp đến an toàn sản xuất, bảo vệ môi trường, tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp.

Bà Đỗ Phương Dung, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Theo số liệu Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, cả nước hiện có 103 hồ, khoang hồ chứa quặng đuôi tại 12 tỉnh, thành phố, trong đó 70 hồ thuộc nhóm hồ lớn hoặc hồ nguy hại, chiếm khoảng 68%. Đây là nhóm hồ chứa phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về quan trắc, giám sát an toàn.

Sau gần 6 năm thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BCT, công tác quản lý, vận hành hồ chứa quặng đuôi đã có những chuyển biến tích cực. Bà Đỗ Phương Dung cho hay, qua công tác kiểm tra và tổng hợp báo cáo của các địa phương, một số nội dung về quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật và tổ chức thực hiện cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn.

Ông Vũ Ngọc Hưng, Phó Trưởng phòng Môi trường Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, các hồ chứa phân bố chủ yếu ở miền Bắc với 71 hồ tại 6 tỉnh, chiếm 68,9%, trong khi miền Trung và Tây Nguyên có 32 hồ tại 6 tỉnh, thành phố. Riêng Thái Nguyên, Lào Cai và Lâm Đồng có 70 hồ, khoang hồ, chiếm 68% toàn danh mục, trong đó 57 hồ thuộc nhóm lớn hoặc nguy hại.

"Thái Nguyên có số hồ chứa nhiều nhất với 30 hồ, trong đó 10 hồ đồng thời là hồ lớn và hồ nguy hại. Lào Cai có 24 hồ, chứa quặng đuôi từ nhiều loại khoáng sản như sắt, đồng, chì - kẽm, apatit và đất hiếm, trong đó 19 hồ thuộc nhóm lớn hoặc nguy hại. Lâm Đồng có 16 hồ, toàn bộ được ghi nhận là hồ lớn, gồm 11 khoang bùn đỏ và 5 hồ bùn sau tuyển rửa của 2 doanh nghiệp nhôm thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam", ông Vũ Ngọc Hưng thông tin.

Theo ông Vũ Ngọc Hưng, việc phân loại hồ chứa có ý nghĩa thực tiễn, làm căn cứ xác định yêu cầu quan trắc, giám sát an toàn, trang thiết bị phục vụ vận hành và trách nhiệm của từng chủ thể. Thông tư số 41/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương nêu rõ, hồ chứa quặng đuôi lớn là hồ có chiều cao đập chắn theo thiết kế từ 15 m trở lên hoặc dung tích từ 30.000 m³ trở lên. Hồ chứa quặng đuôi nguy hại là hồ lưu giữ quặng đuôi có thành phần nguy hại với hàm lượng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định.

Chủ sở hữu "giữ nhịp" an toàn trọn vòng đời hồ chứa

Trong hệ thống quy định hiện hành, chủ sở hữu giữ vai trò trung tâm. Ông Vũ Ngọc Hưng cho biết, chủ sở hữu có trách nhiệm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, thực hiện đúng quy trình vận hành và kế hoạch kiểm tra hồ chứa, đồng thời thực hiện đầy đủ công tác bảo trì, giám sát an toàn và phòng ngừa, ứng phó sự cố. Trường hợp giao hoặc thuê đơn vị khác vận hành, chủ sở hữu phải có văn bản quy định rõ trách nhiệm và thông báo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Quy trình vận hành hồ chứa do chủ sở hữu lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế và thông số thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt. Nội dung quy trình phải xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân và hành động cụ thể tương ứng với 3 điều kiện: vận hành bình thường, vận hành trong mưa lũ và khi phát hiện dấu hiệu có khả năng dẫn đến sự cố. Quy trình được cập nhật ít nhất một lần trong thời gian vận hành 2 năm, bảo đảm sát với thực tế.

Ông Vũ Ngọc Hưng, Phó Trưởng phòng Môi trường Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Đối với mùa mưa lũ, thiết bị đóng mở cống, đập tràn vận hành bằng điện phải có nguồn điện dự phòng, được kiểm tra trước mùa mưa lũ và định kỳ hằng tuần trong mùa lũ. Bên cạnh kiểm tra thường xuyên, chủ sở hữu thực hiện kiểm tra đột xuất ngay sau mưa lũ, động đất hoặc khi phát hiện đập có hư hỏng. Hồ lớn và hồ nguy hại còn phải quan trắc chuyển vị đập chắn, trang bị phương tiện đo đạc tự động, lắp đặt camera theo dõi và truyền số liệu về bộ phận chịu trách nhiệm vận hành, qua đó kịp thời xử lý, ứng phó khi cần thiết.

Cùng với công tác vận hành, chủ sở hữu có trách nhiệm xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu hồ chứa trên cơ sở kết quả đo đạc, quan trắc và tính toán. Dữ liệu được lưu giữ liên tục, bảo đảm khả năng truy cập phục vụ đánh giá kỹ thuật, cung cấp thông tin và khi thay đổi nhân sự. Báo cáo dữ liệu và kết quả kiểm tra, giám sát được gửi về Sở Công Thương trước ngày 31/1 và 31/7 hằng năm. Đối với hồ lớn và hồ nguy hại, báo cáo được gửi đồng thời về Bộ Công Thương thông qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Trách nhiệm của chủ sở hữu được xác định xuyên suốt vòng đời công trình. Báo cáo, kế hoạch và kết quả kiểm tra, giám sát phải được lưu giữ tại trụ sở chủ sở hữu cho đến khi hồ chứa kết thúc hoạt động và hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường.

Để bảo đảm tính nghiêm minh trong thực thi, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung) quy định xử phạt các hành vi vi phạm về báo cáo dữ liệu, xây dựng và vận hành bãi thải, hồ thải quặng đuôi. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt cao nhất đối với tổ chức lên tới 140 triệu đồng, áp dụng với hành vi không xây dựng phương án giải quyết sự cố khi đập chắn bãi thải, hồ thải bị nứt vỡ.

Theo ông Vũ Ngọc Hưng, doanh nghiệp cần bảo đảm sự thống nhất giữa hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành và phương án xử lý sự cố, qua đó giúp công tác vận hành và ứng phó được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thời gian tới, ông Vũ Ngọc Hưng cho biết, cần tập trung vào 4 nhóm nội dung: xác định ngưỡng và đối tượng quản lý hồ chứa quặng đuôi, hoàn thiện quy định về giám sát an toàn, xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật về hồ chứa quặng đuôi, hoàn thiện chế tài và xác định thẩm quyền xử lý vi phạm.

Có thể thấy, an toàn hồ chứa quặng đuôi được bảo đảm từ chính cách chủ sở hữu vận hành, giám sát và chủ động phòng ngừa. Khi trách nhiệm được thực hiện xuyên suốt vòng đời công trình và hệ thống quy định tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản sẽ có thêm nền tảng để phát triển an toàn, bền vững.