An toàn hạt nhân là yêu cầu cao nhất, không thể có sai sót

Phát triển điện hạt nhân không được phép có sai sót

Ngày 7/10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân có buổi làm việc với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ngày. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định, trong phát triển hạt nhân, an toàn phải là yêu cầu cao nhất và không thể có sai sót. Theo Bộ trưởng, yêu cầu đó đòi hỏi cơ quan pháp quy phải có năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

"Đây là trách nhiệm với đất nước, với Tổ quốc, chứ không còn là một nhiệm vụ thông thường", Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV

Ông Vũ Hải Quân cho rằng, để đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, trước hết đơn vị phải chủ động xây dựng chiến lược, đề án và phương án cụ thể từ đó tạo ra nguồn lực. Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong xây dựng đội ngũ. Theo Bộ trưởng, với người tài, câu hỏi không chỉ nằm ở thu nhập, mà còn ở việc họ có được tin tưởng, trao cơ hội và tạo điều kiện để phát huy năng lực hay không.

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh cho biết, thời gian qua, khối lượng công việc của Cục tăng nhanh, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và triển khai chương trình điện hạt nhân.

Cục đã chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử, được Quốc hội thông qua năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; phối hợp xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 4 nghị định và 3 thông tư hướng dẫn. Cục cũng đã xây dựng, trình Bộ công bố 20 tiêu chuẩn quốc gia phục vụ lựa chọn, đánh giá địa điểm, thiết kế và xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, Cục An toàn và bức xạ hạt nhân đã tổ chức thẩm định, cấp và trình cấp 624 giấy phép, cấp 47 giấy đăng ký; triển khai thanh tra, kiểm tra tại 46 cơ sở, xử phạt 9 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 347 triệu đồng.

Hoạt động hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các đối tác như Liên bang Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm hoàn thiện hệ thống pháp quy, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực kỹ thuật.

Trong thời gian tới, Cục An toàn và bức xạ hạt nhân xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về năng lượng nguyên tử; nâng cao năng lực thẩm định, thanh tra, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật; chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ các dự án điện hạt nhân; xây dựng nền tảng số về an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử.

Khẩn trương hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về điện hạt nhân

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho rằng Cục đang bước vào giai đoạn phải có đầy đủ năng lực để thực hiện vai trò của cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, chỉ định Bí thư Đảng bộ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Ảnh: PV

Ông Lê Xuân Định đề nghị Cục An toàn và bức xạ hạt nhân khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn; đồng thời xác định rõ đối với nhà máy điện hạt nhân, nội dung nào Việt Nam có thể tự thực hiện, nội dung nào cần sự hỗ trợ của các tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật quốc tế.

Cùng với đó, cần xây dựng hệ sinh thái các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật - TSO, huy động nguồn lực từ Cục, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học có năng lực. Ngoài ra phải xây dựng "cây năng lực", xác định rõ còn thiếu chuyên gia ở lĩnh vực nào để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

Cùng với việc thu hút người giỏi, ông Lê Xuân Định cho rằng cán bộ phải tham gia vào sân chơi quốc tế, tích lũy kinh nghiệm. Cục cần phấn đấu hằng năm có cán bộ thi đỗ vào các vị trí làm việc tại IAEA, tích lũy kinh nghiệm rồi trở về phục vụ đất nước; đồng thời cần có cơ chế phù hợp để những cán bộ sau thời gian làm việc tại các tổ chức quốc tế tiếp tục phát huy năng lực khi trở về.