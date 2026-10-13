An toàn giao thông từ những chuyến giao hàng

Người giao hàng thường vi phạm lỗi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện

Gắn tuyên truyền với đặc thù công việc

Tại Lâm Đồng, lực lượng công an đang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhóm lao động này, đồng thời đặt ra yêu cầu phối hợp trách nhiệm từ khâu giao nhận đến khi hàng hóa được vận chuyển an toàn. Khác với những chuyến đi có điểm đến cố định, người giao hàng thường xuyên di chuyển giữa nhiều địa điểm, dừng đỗ để nhận, trả hàng và liên hệ khách. Đặc thù công việc đòi hỏi sự tập trung trong suốt hành trình. Chỉ một lần sử dụng điện thoại khi đang lái xe, một kiện hàng chằng buộc không chắc chắn hay việc dừng xe thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm.

Tại xã Quảng Tín, Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với chủ phương tiện chở hàng cồng kềnh, người điều khiển phương tiện và người giao hàng tại các điểm giao nhận hàng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những yêu cầu gắn trực tiếp với công việc như: chằng buộc hàng hóa chắc chắn, không chở quá giới hạn cho phép, không để hàng che khuất tầm nhìn, đèn tín hiệu, biển số xe; chấp hành tốc độ, phần đường, làn đường và tín hiệu giao thông.

Người giao hàng cũng được nhắc nhở không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia; đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy định. Đây đều là những yêu cầu cơ bản, song việc thực hiện nghiêm túc có ý nghĩa đặc biệt đối với nhóm lao động phải di chuyển liên tục, thường xuyên xử lý nhiều tình huống phát sinh trên đường.

Trung tá Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an xã Quảng Tín cho biết, người giao hàng thường xuyên di chuyển, giao nhận liên tục nên nếu chủ quan trong việc chằng buộc hàng hóa hoặc không chấp hành quy định giao thông sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Công an xã tập trung tuyên truyền, ký cam kết nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người giao hàng và chủ phương tiện, góp phần phòng ngừa vi phạm.

Cùng với Quảng Tín, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng triển khai tuyên truyền, ký cam kết người giao hàng chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Việc đến trực tiếp tại các điểm giao nhận và dựa vào những đặc thù để tuyên truyền giúp nội dung tuyên truyền sát hơn với hoạt động vận chuyển hàng hóa. Đồng thời nhắc nhở người điều khiển phương tiện nhận diện những nguy cơ có thể xuất hiện ngay trong công việc hằng ngày.

Tuy nhiên, hiệu quả phòng ngừa không chỉ nằm ở việc phổ biến quy định hay ký cam kết. Điều quan trọng là những nội dung được nhắc nhở phải trở thành thói quen khi tham gia giao thông: kiểm tra hàng hóa trước khi xuất phát, lựa chọn vị trí dừng đỗ an toàn, tập trung quan sát và không vì vội giao hàng mà xem nhẹ các quy tắc bảo đảm an toàn.

Trách nhiệm không chỉ ở người cầm lái

Làm công việc giao hàng tại xã Đức Trọng, anh Hồ Tùng Duy cho biết, việc di chuyển liên tục đòi hỏi người lái phải cẩn trọng, tuân thủ quy định, dù công việc có yêu cầu giao hàng đúng hẹn. “Dù khách cần hàng gấp, mình vẫn phải chạy đúng tốc độ, chấp hành tín hiệu giao thông, chằng buộc hàng hóa chắc chắn. Khi cần xem đơn hoặc gọi khách, tôi dừng xe ở nơi an toàn rồi mới sử dụng điện thoại. Giao hàng nhanh nhưng phải bảo đảm an toàn cho mình và người khác”, anh Duy chia sẻ.

Bên cạnh ý thức của người điều khiển phương tiện, các điểm giao nhận và doanh nghiệp vận chuyển cần quan tâm đến việc hướng dẫn, nhắc nhở nhân viên, kiểm tra cách sắp xếp hàng hóa trước khi vận chuyển. Tiến độ giao nhận cần được đặt trong yêu cầu chấp hành pháp luật; không thể lấy sự nhanh chóng làm lý do để bỏ qua những nguyên tắc an toàn.

Về phía lực lượng chức năng, tuyên truyền, ký cam kết đi cùng tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Việc tiếp tục theo dõi, nhắc nhở sau tuyên truyền cũng có ý nghĩa để những cam kết không dừng lại trên giấy, mà được thể hiện bằng hành vi cụ thể khi tham gia giao thông.