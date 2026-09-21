An toàn giao thông tại các điểm úng ngập

Tuy nhiên, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vận hành ổn định, tại nhiều khu vực từng là trọng điểm ngập úng, tình trạng ngập đã được cải thiện rõ rệt cả về phạm vi, mức độ và thời gian.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, tại khu vực trung tâm thành phố và những nơi đã được đầu tư các công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập cục bộ, tình trạng tiêu thoát nước được cải thiện đáng kể. Tại một số vị trí như đường Võ Chí Công, khu đô thị Ciputra, nước mưa chỉ láng nhẹ trên mặt đường trong thời gian mưa lớn và rút nhanh khi cường độ mưa giảm.

Nhiều khu vực thường xuyên bị ngập trong mùa mưa những năm trước như Phùng Hưng, chợ Hàng Da, Tông Đản, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Nguyễn Khuyến, Cao Bá Quát, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Kẻ Vẽ, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao... không ghi nhận úng ngập trong đợt mưa vừa qua.

Ở những điểm trước đây thường mất nhiều giờ để tiêu thoát nước, kết quả cũng có chuyển biến rõ. Tại các phố Hoa Bằng, Trần Bình, Phú Xá, khu vực Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Dương Đình Nghệ-Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, Cổ Linh-Đàm Quang Trung..., thời gian rút nước trong đợt mưa này phổ biến khoảng từ 30 phút đến 2 giờ, thay vì kéo dài từ 4 đến 10 giờ như trước.

Kết quả này cho thấy việc thành phố đầu tư các công trình chống ngập theo lưu vực, kết hợp vận hành hồ điều hòa, trạm bơm, cửa phai cùng hệ thống cống, mương đã bước đầu phát huy hiệu quả. Năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và tiêu thoát nước được cải thiện, qua đó giảm đáng kể phạm vi và thời gian úng ngập.

Những kết quả nêu trên là cơ sở để thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước, nhất là các công trình đầu mối, trục tiêu chính tại khu vực phía tây và tây nam, nhằm nâng khả năng tiêu thoát trong những trận mưa lớn.

Tuy nhiên, trong đợt mưa vừa qua xảy ra một vụ tai nạn khiến cho một sinh viên tử vong do bị rơi xuống cống thoát nước khi đi qua đoạn đường ngập sâu ở Phố Viên (phường Đông Ngạc). Đây là sự việc rất nghiêm trọng và cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Theo quy định về an toàn, khi mở nắp cống để giúp thoát nước nhanh, cần phải có người túc trực và đặt biển cảnh báo tại hiện trường. Thông tin phản ánh từ người dân địa phương, khu vực này từng ngập sâu, người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Ngày 20/9, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm; đồng thời khắc phục ngay những bất cập, hạn chế bằng cách rà soát toàn bộ quy trình ứng trực, vận hành, cảnh báo và bảo đảm an toàn tại các điểm úng ngập trên địa bàn.