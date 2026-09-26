An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà

Chủ động từ cơ sở, nâng cao ý thức người dân

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh Trường THCS Ngọc Lập, xã Minh Hòa.

Sau hợp nhất, trước yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn rộng, đồng thời kiểm soát những nguy cơ mới phát sinh, tỉnh xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân. Cùng với rà soát hạ tầng, kiểm soát phương tiện, công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng gần dân, sát địa bàn, gắn phổ biến pháp luật với hướng dẫn kỹ năng và xử lý nghiêm vi phạm. Ngay từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng phối hợp chính quyền cơ sở tuyên truyền về TTATGT cho doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi, lái xe, học sinh và người dân; tổ chức ký cam kết, hướng dẫn chấp hành tốc độ, làn đường, khoảng cách, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông...

Nhiều lần đưa gia đình đến hồ Đại Lải tham quan, nghỉ dưỡng, anh Nguyễn Văn Vững đến từ phường Chương Mỹ, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi đánh giá cao việc chấp hành các quy định pháp luật nơi đây, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn cho du khách. Trước khi lên tàu, du khách đều được nhân viên hướng dẫn mặc áo phao đầy đủ, chúng tôi yên tâm hơn trong suốt hành trình tham quan, trải nghiệm”.

Ở lĩnh vực vận tải đường thủy, trách nhiệm của doanh nghiệp được đặt song hành với quản lý nhà nước. Theo ông Nguyễn Xuân Thạnh - Giám đốc Công ty Xây dựng và Vận tải Hòa Bình, đơn vị quản lý Cảng Bích Hạ, đảm bảo an toàn cho du khách luôn là ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, đơn vị kiên quyết không cấp lệnh xuất bến đối với những phương tiện chưa thực hiện đầy đủ quy định; đồng thời đình chỉ hoạt động của các phương tiện không đủ điều kiện an toàn theo quy chế.

Đối với vận tải đường bộ, trách nhiệm của doanh nghiệp và lái xe càng rõ hơn khi trong 8 tháng năm 2026, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải chiếm 38,89% tổng số vụ tai nạn giao thông và 71,71% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến ô tô. Do đó, từ ngày 26/8 đến 25/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện công tác tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải, tập trung vào xe tải, xe đầu kéo, xe chở vật liệu xây dựng, xe khách từ 8 chỗ và xe khách giường nằm hai tầng. Tập trung xử lý các vi phạm: Chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe, lái xe liên tục quá thời gian quy định, xe quá khổ, chở quá tải, cơi nới thành thùng, vi phạm điều kiện kỹ thuật và thiết bị giám sát hành trình.

Đồng bộ giải pháp, giảm thiểu nguy cơ tai nạn

Xã Thượng Long tổ chức thực hiện việc ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhân dịp Tháng An toàn giao thông năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

Bám sát kế hoạch bảo đảm TTATGT năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp then chốt từ hoàn thiện hạ tầng bến bãi, cầu đường, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đến siết chặt quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

Ngày 27/8/2026, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 16888 về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm TTATGT đường bộ. Theo nội dung văn bản đánh giá thì hằng năm, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ tuy đã giảm 5 - 10%, nhưng kết quả kiềm chế tai nạn chưa vững chắc, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra. Do đó, tỉnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phân công trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã, nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, ứng dụng công nghệ số trong giáo dục an toàn giao thông và nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện.

Cùng với hạ tầng, việc kiểm soát phương tiện và người điều khiển được tăng cường. Từ ngày 12/8 đến 30/11/2026, Công an tỉnh triển khai đợt 100 ngày tổng rà soát, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện trên toàn tỉnh. Đợt cao điểm có sự phối hợp giữa Phòng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã, tập trung rà soát 5 nhóm dữ liệu, trong đó có phương tiện hết niên hạn, lâu ngày chưa kiểm định, phương tiện đăng ký từ 20 năm trở lên, xe kinh doanh vận tải và một số phương tiện chuyên dụng. Đây là cơ sở quan trọng để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chấp hành Luật Giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn mỗi hành trình là hạnh phúc cho mọi nhà.

Trong 8 tháng năm 2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện, lập biên bản xử lý 1.185 trường hợp vi phạm liên quan chở hàng quá khổ, quá tải và tự ý cơi nới thành thùng xe với tổng số tiền phạt hơn 11 tỷ đồng, trong đó, 1.100 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải và 85 trường hợp tự ý cơi nới thành thùng xe. Những giải pháp trên góp phần tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là khi xảy ra mưa lũ, lưu lượng phương tiện tăng cao và hoạt động vận tải ngày càng lớn. Theo đồng chí Phạm Tuấn Giang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, sở yêu cầu các đơn vị vận tải bảo đảm phương tiện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, lái xe chấp hành thời gian làm việc, tốc độ, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; đồng thời tăng cường theo dõi hành trình để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.Khi hạ tầng được quản lý tốt, phương tiện được kiểm soát chặt chẽ, pháp luật thực thi nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi người tham gia giao thông được nâng lên thì mỗi chuyến đi an toàn, mỗi hành trình trở về sẽ tiếp tục nhân lên niềm tin, giữ trọn vẹn nhịp sống bình an và hạnh phúc cho mọi nhà.