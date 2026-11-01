An toàn giao thông: Bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Chiến dịch kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn thực hành với tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Diễn ra từ ngày 15-10 đến 15-12-2026, chiến dịch tập trung vào những nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy. Trong đó, lực lượng chức năng chú trọng đến người từ 30 đến 50 tuổi đã được cấp giấy phép lái xe, người có giấy phép lái xe hơn 3 năm; học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy; sinh viên, công nhân, người lao động và đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn đối với học sinh lứa tuổi 16-18 tại Hà Nội.

Để triển khai hiệu quả, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội tiến hành rà soát, phân tích dữ liệu tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), thông tin giấy phép lái xe và đăng ký phương tiện. Từ đó, lực lượng chức năng xác định những tuyến đường, địa bàn và nhóm đối tượng có nguy cơ cao, làm cơ sở xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ, đồng thời cảnh báo những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, lạng lách, đánh võng hoặc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là bồi dưỡng kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn thông qua việc kết hợp hướng dẫn lý thuyết, phân tích tình huống và thực hành trực tiếp. CSGT phối hợp với công an cấp xã, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo lái xe và các đơn vị đồng hành tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn viên tại cơ sở. Đồng thời, các hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn thực hành trên sa hình hoặc tại địa điểm phù hợp được tổ chức, bảo đảm các điều kiện an toàn.

Hiệu quả chương trình sẽ được đánh giá thông qua việc kiểm tra kiến thức và kỹ năng thực hành trước, sau bồi dưỡng, theo dõi sự chuyển biến về nhận thức, kỹ năng tham gia giao thông của người dân, đánh giá công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa tai nạn. Thông qua chiến dịch, lực lượng CSGT Hà Nội kỳ vọng góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân khi điều khiển phương tiện, hình thành thói quen lái xe an toàn và giảm thiểu các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn.