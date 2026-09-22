Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu vực 3, Công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An (qua địa bàn phường Hội An Tây). Ảnh: LÊ MỸ

Công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An (qua địa bàn phường Hội An Đông và phường Hội An Tây) có tổng vốn đầu tư 238 tỷ đồng. Tuyến kè được đầu tư xây dựng bám theo tuyến bờ biển hiện hữu, được phân thành 3 khu vực với tổng chiều dài dự kiến khoảng 1.950m. Trong đó, khu vực 1 và 2 đã hoàn thành hạng mục mái kè, đang thi công đỉnh kè; khu vực 3 dài 706m đã đạt 75% khối lượng.

Ông Lê Quang Đạt, Chỉ huy trưởng công trình tại khu vực 3 (Công ty TNHH Thanh Tiến) cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã thi công mái kè, bảo đảm cao trình 2,5m, vượt qua cao trình mực nước biển, bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão. Mục tiêu đến ngày 30/9, đơn vị sẽ đẩy tiến độ thi công mái kè lên đỉnh, với cao trình 3,5m và hoàn thiện toàn bộ hạng mục khóa đỉnh kè.

“Tại hiện trường, chúng tôi huy động 14 thiết bị cơ giới và 40 nhân công, túc trực thi công ngày đêm, bảo đảm tiến độ đặt ra. Sau ngày 30/9, khi khóa đỉnh kè nằm trên mực nước nguy hiểm thì việc thi công các hạng mục còn lại sẽ không còn bị ảnh hưởng. Dự kiến khu vực 3 hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2026, bảo đảm an toàn cho khu vực bờ biển Tân Thành đến An Bàng, thuộc phường Hội An Tây”, ông Đạt nói.

Dự án Khắc phục xói lở bờ biển Hội An gồm 2 công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và khắc phục xói lở bờ biển Hội An, với tổng vốn đầu tư 490,4 tỷ đồng. Dự án nhằm ứng phó và khắc phục ngay hậu quả do xói lở, sạt lở; giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ hệ thống hạ tầng ven biển, ven sông trước tác động của triều cường, sóng lớn từ mùa mưa bão năm 2026.

Tiến độ thi công nút giao cầu vượt đường sắt (xã Thăng Bình), thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700 đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: LÊ MỸ

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, gói thầu thi công Khắc phục xói lở bờ biển Hội An khởi công từ ngày 20/5/2026, đến nay khối lượng đã đạt khoảng 86%. Dự kiến công trình sẽ nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2026.

“Đơn vị đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục kè cứng trước ngày 30/9. Đồng thời, tuân thủ các giải pháp thi công theo phương án phòng, chống thiên tai đã được ban hành, bảo đảm an toàn công trình, không để xảy ra thiệt hại đối với các hạng mục đã thi công hoàn thành”, ông Tân cho biết.

Cũng theo ông Tân, hiện nay các công trình ứng phó thiên tai ở khu vực phía nam thành phố cơ bản bảo đảm phương án phòng, chống thiên tai. Trong đó, các hồ chứa đã thi công vượt lũ; công trình Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương đã cơ bản hoàn thành phần kè, đang thực hiện bê tông giằng đỉnh và mặt đường. Bước vào mùa mưa bão, khi có lũ lớn hoặc sóng biển dâng cao, các công trình sẽ không bị ảnh hưởng; đồng thời phát huy công năng trong việc giảm thiểu thiệt hại gây ra.

Tại xã Thăng Bình, nút giao cầu vượt đường sắt, thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700 là hạng mục trọng điểm cuối cùng để hoàn thành toàn bộ dự án. Mưa lớn liên tục kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công phần mặt cầu, trong khi tuyến đường gom 2 bên chân cầu bị lầy lội, ảnh hưởng đến việc lưu thông của hàng nghìn phương tiện mỗi ngày.

Ông Quế Hải Trung, Giám đốc Ban điều hành dự án cho biết, đơn vị thường xuyên tiến hành san gạt đất cát rơi vãi do thi công dự án tại 2 đường gom, bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua nút giao thông. Đồng thời, huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện túc trực, làm việc ngày đêm để thi công hoàn thiện phần mặt cầu trước ngày 30/9/2026. Khi đó, các phương tiện sẽ được lưu thông trên cầu và nhà thầu sẽ hoàn thiện 2 đường gom, hướng đến hoàn thiện toàn bộ dự án trước ngày 30/10 theo chỉ đạo của UBND thành phố.