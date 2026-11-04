An toàn, chu đáo, tận tâm phụng sự

Thượng tọa Thích Thanh Phong

Đảm nhận trách nhiệm hậu cần cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 có quy mô lớn, chúng tôi ý thức rằng mỗi công việc, dù nhỏ, đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công chung của Đại hội. Hậu cần không đơn thuần là bảo đảm điều kiện vật chất, ẩm thực hay phương tiện di chuyển mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và văn hóa phụng sự của người con Phật.

Được sự sách tấn của Đức Pháp chủ cũng là Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; cùng sự quan tâm, đồng hành của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chúng tôi và toàn Ban đã có thêm động lực để nỗ lực phụng sự.

Nhờ kế thừa sự thành công của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm vừa rồi được tổ chức cũng ngay tại Học viện nên có nhiều kinh nghiệm, nhiều điều kiện thuận lợi về công tác tổ chức, cơ sở hạ tầng, dịch vụ và nguồn nhân lực. Đặc biệt, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM với hệ thống phòng nghỉ, khu bếp và nhà ăn vừa được đầu tư, nâng cấp là cơ sở quan trọng để triển khai công tác phục vụ Đại hội.

An toàn, dinh dưỡng và chu đáo

Với 1.650 đại biểu chính thức, cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử và lực lượng phục vụ, Ban Hậu cần dự kiến chuẩn bị phục vụ gần 5.000 suất ăn mỗi bữa. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự tổ chức khoa học, phối hợp đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và phân phối. Điều tôi đặc biệt quan tâm là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với sức khỏe người dùng.

Về nguồn nguyên liệu, chúng tôi chọn các nhà cung cấp uy tín, có đủ điều kiện pháp lý, khả năng cung ứng ổn định; có nguồn gốc rõ ràng, đạt chuẩn an toàn; được kiểm tra chất lượng, điều kiện vận chuyển và bảo quản trước khi chế biến. Công đoạn chế biến, phân phối phải tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm. Thức ăn phong phú, cân đối các nhóm chất, hạn chế dầu, đường, muối và gia vị đậm.

Công tác phục vụ có phương án phân luồng hợp lý. Bố trí khu vực ẩm thực và lực lượng phục vụ theo từng nhóm đại biểu, bảo đảm nhanh chóng, trật tự và thuận tiện. Chúng tôi cam kết khẩu phần phục vụ Đại hội đảm bảo đủ chất, đủ lượng và đủ an toàn.

Chư tôn đức Tăng Ni phụ trách ẩm thực khảo sát trai đường, bếp ăn ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phục vụ đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Về công tác điều phối giao thông, đưa đón đại biểu

Trong việc đưa đón đại biểu từ các khách sạn đến địa điểm tổ chức Đại hội, chúng tôi đã phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) khảo sát, làm việc với 16 khách sạn đạt tiêu chuẩn để xây dựng phương án lưu trú và đưa đón đại biểu.

Các khách sạn phân bố tại nhiều khu vực, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Học viện Phật giáo có thể mất khoảng 1 đến 1,5 giờ, có thể lâu hơn vào giờ cao điểm, chúng tôi đã liên hệ và nhờ sự giúp đỡ của Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an TP.HCM, lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng để khảo sát tuyến đường, thống nhất phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại những khu vực cần thiết, nhất là vào giờ cao điểm.

Cho đến giờ phút này, Ban Hậu cần đã xây dựng lịch trình cụ thể cho từng khách sạn, từng đoàn đại biểu; xác định thời gian xuất phát, lộ trình di chuyển, điểm đón trả và thời gian dự phòng; bố trí lực lượng điều phối tại các khách sạn và địa điểm tổ chức, duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện, kịp thời điều chỉnh lộ trình khi có tình huống phát sinh.

Tận tâm phụng sự, bảo đảm sức khỏe

Bên cạnh cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ, lực lượng tình nguyện viên giữ vai trò quan trọng trong việc vận hành các hoạt động hậu cần. Tình nguyện viên sẽ tham gia nhiều công việc như hướng dẫn đại biểu, hỗ trợ đưa đón, điều phối tại khách sạn, phục vụ ẩm thực, giữ gìn vệ sinh và xử lý những nhu cầu phát sinh.

Tình nguyện viên cần được hướng dẫn về kỹ năng giao tiếp, tác phong phục vụ, quy trình phối hợp, xử lý tình huống và những nguyên tắc cần thiết khi tiếp xúc, hỗ trợ chư tôn đức, đại biểu. Riêng lực lượng phục vụ ẩm thực phải được hướng dẫn kỹ về vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm và quy trình phân phối suất ăn. Chúng tôi cũng quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi tình nguyện viên phải hiểu rõ nhiệm vụ của mình, đồng thời biết phối hợp, chia sẻ trách nhiệm với tập thể.

Khảo sát các điểm lưu trú phục vụ đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Chu đáo từng việc nhỏ, góp phần thành công Đại hội

Công tác hậu cần tuy diễn ra phía sau các hoạt động chính thức nhưng gắn liền với từng sinh hoạt thiết yếu của đại biểu. Một bữa ăn an toàn, một chuyến xe đúng giờ, một sự hướng dẫn tận tình đều góp phần tạo nên hình ảnh trang nghiêm, chu đáo và nghĩa tình của Đại hội.

Vì vậy, chúng tôi xác định ba yêu cầu xuyên suốt: Ẩm thực phải an toàn; giao thông phải thông suốt; lực lượng phục vụ phải tận tâm, chuyên nghiệp và bảo đảm sức khỏe.

Với sự chỉ đạo của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, sự hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan chức năng TP.HCM, cùng tinh thần trách nhiệm của toàn thể thành viên Ban Hậu cần - Tài chính, chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị chu đáo từng công việc, hạn chế tối đa những thiếu sót có thể xảy ra.

Thành công của công tác hậu cần không nằm ở những điều lớn lao được nhắc đến mà chính ở sự chu toàn trong từng việc nhỏ, để chư tôn đức và quý đại biểu an tâm tham dự Đại hội, tập trung trí tuệ và tâm huyết cho những quyết sách quan trọng của Giáo hội trong nhiệm kỳ mới.