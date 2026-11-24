Tai nạn trên biển luôn tiềm ẩn những tình huống khó lường. Khi sự cố xảy ra ở khoảng cách xa bờ, việc tiếp cận cứu nạn thường gặp nhiều khó khăn. Chỉ một khoảng thời gian chậm trễ cũng có thể quyết định cơ hội sống còn của những người gặp nạn. Bởi vậy, mỗi chuyến đi biển không chỉ chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, ngư cụ và lương thực, mà trước hết phải bảo đảm các điều kiện an toàn cho người và phương tiện. Thực tế cho thấy, một số chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân vẫn còn tâm lý chủ quan trong kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện; chưa quan tâm đúng mức đến trang thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc và phương án xử lý khi có sự cố. Đây là những thiếu sót có thể phải trả giá bằng tính mạng. Trách nhiệm bảo đảm an toàn trước hết thuộc về chủ tàu, thuyền trưởng và từng thuyền viên; đồng thời đòi hỏi sự kiểm tra, hướng dẫn thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Tàu cá QB-98163-TS bị chìm ngoài khơi, may mắn cả 6 thuyền viên đều được cứu sống. Ảnh: Hoài Nam.

Việc tàu cá QB-98670-TS kịp thời cứu 6 ngư dân gặp nạn cũng cho thấy giá trị của tinh thần tương trợ giữa những người đi biển. Tuy nhiên, không thể lấy nghĩa tình, sự ứng cứu của cộng đồng để thay thế các biện pháp phòng ngừa. Mỗi con tàu cần chủ động bảo vệ mình và sẵn sàng hỗ trợ tàu bạn khi có tình huống khẩn cấp. Từ đây, một vấn đề đặt ra là cần có sự tổ chức, hiệp đồng cứu nạn giữa lực lượng chức năng và giữa các tàu với nhau trước mỗi chuyến biển, đừng để đến khi tai nạn xảy ra mới nhận ra rằng may mắn không phải lúc nào cũng ở bên mình.