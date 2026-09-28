An toàn, chất lượng từ mỗi bữa ăn bán trú

Phòng ngừa nguy cơ

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ATTP trong các cơ sở giáo dục, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục triển khai đợt giám sát, rà soát, đánh giá các điều kiện ATTP trên địa bàn tỉnh.

Đoàn liên ngành giám sát, rà soát, đánh giá các điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú Trường tiểu học Đồng Hải - Ảnh: H.N

Việc rà soát được thực hiện đối với 100% bếp ăn tập thể, căng tin tại các cơ sở giáo dục. “Đợt rà soát nhằm đánh giá thực trạng điều kiện ATTP tại các bếp ăn, căng tin trường học; qua đó phát hiện sớm những tồn tại, nguy cơ và đề xuất giải pháp khắc phục. Kết quả rà soát cũng là cơ sở để tham mưu bố trí nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết, từng bước nâng cao hiệu quả bảo đảm ATTP trong trường học”, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế cho biết.

Việc rà soát còn hướng đến mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa. Bởi trong môi trường học đường, một khâu trong chuỗi cung ứng, chế biến và bảo quản thực phẩm không được kiểm soát chặt chẽ đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhiều học sinh.

Trường tiểu học Đồng Hải (phường Đồng Hới) có 3 bếp ăn bán trú, phục vụ khoảng 1.400 học sinh. Công tác bảo đảm ATTP tại bếp ăn bán trú luôn được nhà trường quan tâm. Việc đoàn giám sát đến rà soát, đánh giá thực tế giúp nhà trường có thêm cơ sở để nhìn nhận toàn diện hơn về điều kiện tổ chức bếp ăn, qua đó kịp thời điều chỉnh những nội dung còn hạn chế.

Cô giáo Lương Thị Hoa Lý, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Hải, chia sẻ: “Đoàn giám sát về trường rà soát, đánh giá thực tế giúp nhà trường có thêm những góc nhìn khách quan đối với các điều kiện bảo đảm ATTP. Chúng tôi sẽ chú trọng hơn đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chế biến cũng như việc kiểm soát thực phẩm đầu vào, nhằm bảo đảm những bữa ăn an toàn, chất lượng cho học sinh”.

Vì sức khỏe học sinh

Ngay từ đầu năm học, bên cạnh việc giám sát của cơ quan chức năng, các trường có tổ chức bếp ăn bán trú cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm ATTP.

Tại Trường mầm non Cửa Tùng (xã Cửa Tùng), quy mô tổ chức bữa ăn bán trú khá lớn với 9 bếp ăn tại 1 điểm trường chính, 3 phân hiệu và 5 điểm trường, phục vụ hơn 1.000 học sinh ăn bán trú. Để bảo đảm hoạt động của các bếp ăn, nhà trường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đến kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bữa ăn. Mục tiêu là vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, vừa kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ mất ATTP.

“Nhà trường luôn xác định việc bảo đảm chất lượng và ATTP trong bữa ăn bán trú là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đã chú trọng từ việc lựa chọn nguồn thực phẩm, tiếp nhận, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh”, thầy giáo Nguyễn Hồ Tây Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non Cửa Tùng cho biết.

Các nhân viên sơ chế thức ăn tại bếp ăn bán trú Trường mầm non Hoa Hồng - Ảnh: H.N

Tại bếp ăn bán trú Trường mầm non Hoa Hồng (phường Đồng Hới), nhân viên bếp được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình chế biến và tuân thủ các quy định nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm chéo và bảo đảm chất lượng bữa ăn.

Chị Đặng Thị Thùy Linh, nhân viên bếp ăn bán trú Trường mầm non Hoa Hồng, chia sẻ: “Trong quá trình làm việc, chúng tôi luôn tuân thủ các quy trình từ tiếp nhận, sơ chế đến chế biến và chia khẩu phần ăn; thực hiện đầy đủ vệ sinh cá nhân, trang phục bảo hộ và các yêu cầu trong từng công đoạn, bảo đảm mỗi suất ăn đến với các cháu luôn an toàn và chất lượng”.

Cùng với kiểm soát nội bộ, việc công khai, minh bạch thông tin về bữa ăn học đường đang được nhiều cơ sở giáo dục chú trọng. Thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn gốc thực phẩm, thực đơn được công khai để phụ huynh có thể theo dõi. Đặc biệt, sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh vào quá trình giám sát bữa ăn góp phần tăng tính công khai và tạo thêm một kênh kiểm tra thực tế.

Bữa ăn của trẻ Trường mầm non Hoa Hồng - Ảnh: H.N

Tại Trường tiểu học Đồng Thuận (phường Đồng Thuận), nhà trường đã mời Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và các lớp tham gia giám sát đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú, tạo được niềm tin đối với các bậc phụ huynh.

“Việc nhà trường mời Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia giám sát đột xuất bữa ăn bán trú giúp phụ huynh yên tâm hơn. Chúng tôi có thể trực tiếp theo dõi việc triển khai bữa ăn, từ đó cùng góp ý để chất lượng bữa ăn của các con ngày càng tốt hơn”, chị Lê Thanh Hải, ở phường Đồng Thuận chia sẻ.

Bảo đảm chất lượng và ATTP bữa ăn bán trú trong trường học không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Y tế hay ngành Giáo dục và Đào tạo, mà cần sự phối hợp của nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm, nhân viên bếp ăn, phụ huynh và các cơ quan quản lý. Mục tiêu cuối cùng là chủ động phòng ngừa nguy cơ, khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, để mỗi suất ăn bán trú không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn trở thành một phần quan trọng trong hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của học sinh.