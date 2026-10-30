Ăn thịt đỏ nhiều năm: 5 sai lầm nên tránh để bảo vệ sức khỏe thận

5 sai lầm khi ăn thịt đỏ cần tránh

Bữa nào cũng ăn nhiều thịt

Thịt bò, thịt lợn là nguồn protein quen thuộc trong bữa ăn. Tuy nhiên, khẩu phần quá lớn và chế độ ăn mất cân đối trong thời gian dài có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa, đặc biệt ở người đã mắc bệnh thận.

Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ và nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính. Dù vậy, không thể kết luận ăn thịt đỏ sẽ trực tiếp gây suy thận ở tất cả mọi người.

Để cân bằng dinh dưỡng, nên ăn lượng thịt phù hợp, luân phiên với cá, thịt gia cầm, trứng và các loại đậu. Người mắc bệnh thận cần được tư vấn về lượng protein phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Thường xuyên chọn thịt nhiều mỡ

Thịt ba chỉ, thịt nhiều mỡ và các món chiên rán thường chứa nhiều năng lượng. Nếu ăn thường xuyên, ít vận động, cơ thể có thể tăng cân, làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và tăng huyết áp.

Đây đều là những yếu tố nguy cơ của bệnh thận mạn tính. Vì vậy, nên cân đối khẩu phần, ưu tiên phần thịt nạc phù hợp và hạn chế các món chiên ngập dầu. Luộc, hấp hoặc hầm cũng là những cách chế biến đáng cân nhắc.

Thường xuyên ăn thịt nướng cháy xém

Khi thịt tiếp xúc trực tiếp với lửa lớn hoặc bị nướng cháy, một số hợp chất không có lợi cho sức khỏe có thể hình thành. Vì vậy, không nên ăn phần thịt cháy đen hoặc duy trì thói quen nướng thịt ở nhiệt độ quá cao.

Ngoài ra, nước sốt ướp và gia vị chấm thịt thường chứa nhiều muối. Tiêu thụ quá nhiều natri có thể khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe thận.

Để hạn chế rủi ro, nên nướng thịt ở nhiệt độ vừa phải, tránh để thịt cháy và giảm lượng nước sốt mặn. Có thể luân phiên với các món luộc, hấp hoặc hầm.

Ăn thịt đỏ cùng bia và món nhắm mặn

Thịt nướng, bia và các món nhắm đậm vị thường xuất hiện cùng nhau trong những buổi tụ tập. Thói quen này có thể khiến cơ thể nạp nhiều năng lượng, muối và purin.

Purin được chuyển hóa thành axit uric. Tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu purin và uống bia rượu có thể làm tăng nguy cơ tăng axit uric máu hoặc khởi phát cơn gout ở người dễ mắc bệnh.

Người bị gout hoặc có bệnh thận nên hạn chế bia rượu, kiểm soát khẩu phần và trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn phù hợp.

Ăn thịt chế biến sẵn quá thường xuyên

Xúc xích, thịt xông khói và giăm bông là những thực phẩm tiện lợi nhưng thường chứa nhiều natri. Nếu sử dụng thường xuyên, chúng có thể khiến tổng lượng muối trong khẩu phần tăng cao.

Ăn nhiều muối có thể làm tăng huyết áp hoặc khiến huyết áp khó kiểm soát. Trong khi đó, tăng huyết áp kéo dài là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận mạn tính.

Thay vì dùng thịt chế biến sẵn hằng ngày, nên ưu tiên thịt tươi, cá, trứng và các loại đậu. Khi mua thực phẩm đóng gói, hãy kiểm tra hàm lượng natri trên nhãn dinh dưỡng.

Mỗi tuần nên ăn bao nhiêu thịt đỏ?

Theo khuyến nghị của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF), người trưởng thành nên giới hạn lượng thịt đỏ ở khoảng 350–500 g mỗi tuần, tính theo trọng lượng sau khi nấu chín, đồng thời hạn chế tối đa thịt chế biến sẵn.

Mức này là khuyến nghị chung cho chế độ ăn lành mạnh, không phải giới hạn áp dụng cho tất cả mọi người. Người mắc bệnh thận mạn, gout hoặc các bệnh chuyển hóa có thể cần điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bên cạnh việc kiểm soát lượng thịt đỏ, mỗi người nên ăn đa dạng thực phẩm, hạn chế muối, duy trì cân nặng hợp lý và kiểm soát huyết áp, đường huyết. Người có nguy cơ mắc bệnh thận nên khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thịt đỏ không phải thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn. Điều quan trọng là ăn với khẩu phần phù hợp, đa dạng nguồn protein và hạn chế những thói quen ăn uống bất lợi kéo dài.