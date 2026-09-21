Ăn thanh long hỗ trợ sức khỏe tim mạch và cholesterol như thế nào?

1. Thanh long giàu chất xơ và các hợp chất thực vật

NỘI DUNG 1. Thanh long giàu chất xơ và các hợp chất thực vật 2. Nghiên cứu cho thấy điều gì? 3. Ăn thanh long có giúp cải thiện cholesterol? 4. Liên quan giữa chất xơ với cholesterol 5. Cách ăn thanh long phù hợp

Thanh long, đặc biệt là thanh long ruột đỏ, chứa chất xơ cùng các hợp chất thực vật như betalain. Đây là nhóm sắc tố tạo màu tự nhiên cho quả và được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy các thành phần trong thanh long có thể tác động đến sức khỏe mạch máu. Tuy vậy, những kết quả này chưa đủ để khẳng định ăn thanh long giúp phòng ngừa bệnh tim mạch.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), chế độ ăn tốt cho tim nên có nhiều rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và nguồn đạm lành mạnh. Đồng thời, nên hạn chế thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, đường bổ sung và thực phẩm siêu chế biến. Thanh long có thể được sử dụng như một trong những loại trái cây trong chế độ ăn này.

2. Nghiên cứu cho thấy điều gì?

Thanh long cung cấp chất xơ và nhiều hợp chất thực vật.

Một nghiên cứu được công bố trên The American Journal of Clinical Nutrition năm 2022 đã tìm hiểu ảnh hưởng của thanh long đến chức năng mạch máu.

Nghiên cứu có 19 người trưởng thành trẻ, khỏe mạnh, không hút thuốc; 18 người hoàn thành nghiên cứu. Những người tham gia sử dụng 24 g bột thanh long nguyên quả mỗi ngày trong 14 ngày.

Kết quả cho thấy chức năng nội mô được cải thiện ở nhóm sử dụng thanh long. Một số chỉ số liên quan đến độ cứng động mạch cũng có thay đổi theo hướng tích cực. Tuy nhiên, nghiên cứu không ghi nhận sự khác biệt đáng kể về huyết áp giữa hai nhóm.

Chức năng nội mô là khả năng hoạt động bình thường của lớp tế bào lót bên trong mạch máu. Đây là một trong những yếu tố liên quan đến sức khỏe tim mạch. Kết quả trên cho thấy thanh long có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe mạch máu nhưng không đồng nghĩa với việc ăn thanh long đã được chứng minh giúp ngăn ngừa bệnh tim hoặc làm giảm huyết áp.

Một tổng quan các nghiên cứu trước đó cũng nhận định bằng chứng về tác động của thanh long đối với sức khỏe tim mạch ở người còn hạn chế và cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn hơn.

3. Ăn thanh long có giúp cải thiện cholesterol?

Thanh long chứa chất xơ. Chế độ ăn giàu chất xơ từ rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và các thực phẩm thực vật khác có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định riêng việc ăn thanh long sẽ làm giảm cholesterol trong máu.

Một số nghiên cứu nhỏ đã ghi nhận những thay đổi tích cực về các chỉ số chuyển hóa hoặc mỡ máu khi sử dụng sản phẩm từ thanh long. Dù vậy, số lượng người tham gia còn ít và thời gian theo dõi ngắn nên chưa thể xác định rõ mức độ và ý nghĩa lâu dài của những thay đổi này.

Vì vậy, thay vì coi thanh long là thực phẩm giúp "hạ cholesterol", nên xem đây là một loại trái cây có thể góp phần vào chế độ ăn có lợi cho sức khỏe tim mạch.

4. Liên quan giữa chất xơ với cholesterol

Một trong những điểm đáng chú ý của thanh long là hàm lượng chất xơ. Chất xơ, đặc biệt là một số loại chất xơ hòa tan, có thể góp phần làm giảm cholesterol LDL trong máu. Tuy nhiên, hiệu quả này phụ thuộc vào tổng lượng và loại chất xơ trong khẩu phần, chứ không chỉ từ một loại trái cây.

Do đó, nếu muốn hỗ trợ kiểm soát cholesterol, nên tăng cường nhiều thực phẩm giàu chất xơ như rau, trái cây, đậu, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời, nên giảm các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa như thịt nhiều mỡ, da gia cầm, bơ và một số thực phẩm chế biến sẵn.

Cách ăn này có ý nghĩa hơn so với việc chỉ bổ sung thanh long nhưng vẫn duy trì chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa.

5. Cách ăn thanh long phù hợp

Thanh long có thể được dùng như một phần của khẩu phần trái cây hằng ngày. Nên ăn quả tươi thay vì thêm nhiều đường hoặc sử dụng dưới dạng đồ uống có đường.

Có thể ăn thanh long vào bữa phụ hoặc kết hợp với sữa chua không đường, yến mạch và các loại hạt. Điều quan trọng là đa dạng các loại trái cây và thực phẩm trong khẩu phần.

Người có cholesterol cao không nên tự thay thế thuốc điều trị bằng thanh long. Kiểm soát cholesterol thường cần kết hợp chế độ ăn, vận động, kiểm soát cân nặng và thuốc nếu bác sĩ chỉ định.

Thanh long là loại trái cây phù hợp với chế độ ăn lành mạnh. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy thanh long có tiềm năng hỗ trợ chức năng mạch máu nhưng bằng chứng về khả năng cải thiện cholesterol vẫn còn hạn chế. Vì vậy, nên ăn thanh long như một phần của chế độ ăn đa dạng thay vì kỳ vọng loại quả này có tác dụng điều trị hoặc phòng bệnh tim mạch.