An táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng

14/10/2026 10:35

Nơi yên nghỉ của 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng

Tại Công viên Lê Thị Riêng, hơn 10 giờ 30 phút, đoàn xe thứ 2 chở các hài cốt liệt sĩ tiếp tục đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Công tác tổ chức di chuyển, an táng hài cốt liệt sĩ được triển khai khẩn trương, trang nghiêm và chu đáo. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thực hiện từng khâu theo kế hoạch, bảo đảm quá trình đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng diễn ra an toàn, thể hiện sự trân trọng và lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

14/10/2026 10:30

Hoàn tất việc an táng 731 hài cốt liệt sĩ trong ngày 14/10Công tác di chuyển và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai trong ngày 14/10, bảo đảm sự trang nghiêm, chu đáo, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm hy sinh.

14/10/2026 10:20

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương, tiễn đưa các liệt sĩ

14/10/2026 10:10

Hình ảnh lễ an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh

14/10/2026 10:05

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chứng kiến nghi thức hạ huyệt tại lễ an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

14/10/2026 10:00

Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa các hài cốt liệt sĩ đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

14/10/2026 09:55Các đoàn xe đi trong vòng tay của nhân dân, thể hiện lòng thành kính, biết ơn với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Trần Kiến Xương - Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao phụ trách Văn phòng TANDTC khu vực phía Nam và bà Nguyễn Thị Bích Nga - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang – Biệt động Quân khu Sài Gòn – Gia Định tại lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ.

14/10/2026 09:50

Hình ảnh tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

14/10/2026 09:45

Các đội di chuyển hài cốt liệt sĩ vào Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Hồ Chí Minh để làm lễ an táng

14/10/2026 09:35

Đoàn xe chở hài cốt liệt si di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Hồ Chí MinhGần 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đoàn xe chở hài cốt các liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong sự chờ đón trang nghiêm, xúc động của người dân.Những bó hoa tươi được chuẩn bị sẵn, những cái cúi đầu và phút giây lặng im thể hiện lòng biết ơn của người dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.Tại đây, lễ an táng hài cốt các liệt sĩ sẽ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì đất nước.

14/10/2026 09:10

Hình ảnh người dân TP.HCM cầm hoa tiễn đưa các liệt sĩ