Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cương - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền xã Thịnh Minh, phường Thống Nhất cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ và Nhân dân địa phương.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Đức Cương và các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa làm lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Việc di chuyển, tiếp nhận và an táng 52 hài cốt liệt sĩ được thực hiện theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 18/8/2026 của UBND xã Thịnh Minh về tổ chức cất bốc, di chuyển, tiếp nhận, an táng và xây dựng phần mộ liệt sĩ từ Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Quang, Nhà bia tưởng niệm Phúc Tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Trong quá trình triển khai, xã Thịnh Minh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; sự hướng dẫn, hỗ trợ của các sở, ngành, lực lượng vũ trang; sự phối hợp chặt chẽ của phường Thống Nhất; sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự đồng thuận của Nhân dân. Công tác cất bốc, di chuyển, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, an toàn, đúng quy định.

Cấp ủy, chính quyền xã Thịnh Minh dâng hương, dâng hoa tại buổi lễ.

Cấp ủy, chính quyền phường Thống Nhất dâng hương, dâng hoa tại buổi lễ.

Phát biểu tưởng niệm tại buổi lễ, lãnh đạo xã Thịnh Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Mỗi phần mộ liệt sĩ là một câu chuyện về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và sự hy sinh cao cả. Đằng sau mỗi tấm bia là một cuộc đời, một quê hương, một gia đình và những người thân luôn mong ngóng, chờ đợi.

Việc di chuyển, an táng hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ mới được thực hiện theo chủ trương quy tập các phần mộ liệt sĩ, đồng thời là công việc thiêng liêng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Các đại biểu trang nghiêm thực hiện nghi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chia sẻ với những mất mát của thân nhân các gia đình liệt sĩ, lãnh đạo xã Thịnh Minh mong muốn các gia đình tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến liệt sĩ để các cơ quan chức năng có thêm cơ sở quản lý hồ sơ, xác minh danh tính và xác định thông tin về các phần mộ.

Thời gian tới, xã Thịnh Minh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sĩ; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư trong chăm sóc, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ, địa chỉ đỏ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ thắp hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân các gia đình liệt sĩ và Nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Sau nghi thức tưởng niệm, 52 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình. Các đại biểu và thân nhân các liệt sĩ thành kính dâng hương tại các phần mộ.

Buổi lễ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.