An táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nhờ thông tin người dân cung cấp

Sáng 13/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trên địa bàn.

Truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Hội An. (Ảnh: Quang Cường)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tiễn đưa các liệt sĩ về an nghỉ bên đồng đội.

Trước đó, từ thông tin người dân cung cấp về các vị trí chôn cất tại Nghĩa trang nhân dân thuộc Tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, lực lượng quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm.

Từ ngày 2 đến 5/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ; trong đó, 9 phần mộ còn nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẫu xương, răng.

Kết quả quy tập tiếp tục khẳng định giá trị của nguồn tin do nhân dân cung cấp trong thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Sau lễ an táng, địa phương tiếp tục phối hợp quản lý hồ sơ, xác minh thông tin, phục vụ xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ.

Hôm qua (12/10), tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn, TP Đà Nẵng diễn ra lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực núi Hòn Tàu.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Duy Xuyên, 5 liệt sĩ được an táng đợt này là kết quả của sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong thời gian hàng chục ngày khảo sát, tìm kiếm, quy tập ở khu vực núi Hòn Tàu.

Tại lễ truy điệu, đại diện chính quyền xã Duy Xuyên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nhiều năm nằm lại giữa núi rừng Hòn Tàu, 5 hài cốt liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn trong không khí trang nghiêm, xúc động.