An tâm đi lao động nước ngoài

Quyết liệt tạo nguồn

Thực hiện Ðề án "Ðưa NLÐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2026-2030", Cà Mau đặt mục tiêu đưa từ 5 ngàn lao động trở lên đi làm việc ở nước ngoài. Tỉnh phân bổ chỉ tiêu tạo nguồn cho từng địa phương, đưa nhiệm vụ này vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xem đây là hướng giảm nghèo bền vững.

Lễ xuất cảnh dành cho đoàn lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc.

Minh bạch thông tin chính là yếu tố quan trọng giúp NLÐ không còn tâm lý e ngại. Các cơ quan chức năng luôn công khai rõ ràng về thị trường lao động, các khoản chi phí, mức lương, thời gian đào tạo, tạo điều kiện để người dân chủ động lựa chọn ngành nghề và hình thức làm việc phù hợp với năng lực, nguyện vọng. Bằng việc đa dạng hoá hình thức truyền thông qua các phiên giao dịch việc làm và hội nghị tư vấn trực tiếp, NLÐ dễ dàng nắm bắt các chính sách hỗ trợ vốn vay, đồng thời hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trước khi đăng ký tham gia.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị tư vấn việc làm cho 51.793 lượt người, tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm với 958 lượt doanh nghiệp và 4.464 lượt NLÐ tham gia. Ðặc biệt, 20 phiên giao dịch chuyên đề được tổ chức, gồm 18 phiên trực tiếp tại cơ sở và 2 phiên kết nối trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, giúp NLÐ tiếp cận thông tin việc làm thuận lợi hơn.

Tại xã Vĩnh Lợi, từ đầu năm đến nay, địa phương kết nối việc làm cho 512 lao động trong tỉnh và 16 lao động xuất cảnh.

Bà Phan Thị Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi, cho biết, địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích lao động trẻ học nghề, tìm kiếm việc làm và liên hệ trực tiếp với UBND xã hoặc trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh để được tư vấn chính thống, tránh rủi ro từ các tổ chức mạo danh.

Người lao động và đoàn viên, thanh niên Xã Hồng Dân tìm hiểu thông tin tuyển dụng qua tài liệu, tờ rơi truyền thông.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng các chính sách hỗ trợ thiết thực, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.419 lao động xuất cảnh, đạt 118,3% kế hoạch năm và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này không chỉ khẳng định tính hiệu quả của đề án mà còn là nền tảng vững chắc giúp Cà Mau hiện thực hoá khát vọng giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.

Đồng hành xuyên suốt

Ðể lao động tự tin làm việc tại môi trường quốc tế, công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng được đặt lên hàng đầu. Hiện tỉnh Cà Mau phối hợp với trên 40 doanh nghiệp đủ điều kiện phái cử lao động (được Sở Nội vụ thẩm định kỹ lưỡng dựa trên hồ sơ năng lực và uy tín). Ða số doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động chưa có tay nghề, tổ chức đào tạo trực tiếp đúng chuyên ngành theo yêu cầu của đối tác nước ngoài.

Bên cạnh đó, trung tâm dịch vụ việc làm áp dụng quy trình hỗ trợ linh hoạt: khảo sát năng lực, kỹ năng hiện có của NLÐ trước khi tư vấn. Ðối với các nghề cơ bản, trung tâm khuyến khích học tại địa phương thông qua hình thức liên kết để giảm thiểu chi phí. Ðối với các nghề chuyên sâu, doanh nghiệp phái cử có cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí sau khi người lao động trúng tuyển.

Bà Ðổng Thị Kim Vu, Phó Giám đốc Công ty Sendaico, chia sẻ: "NLÐ Cà Mau rất cần cù, chịu khó và có đạo đức tốt. Khi được đào tạo bài bản và chịu khó học ngoại ngữ, các bạn luôn được các nghiệp đoàn, công ty nước ngoài đánh giá rất cao. Ban Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thường xuyên đến cơ sở đào tạo của chúng tôi để kiểm tra tình hình học tập, sinh hoạt và điều kiện ăn ở của học viên. Ðặc biệt, chúng tôi luôn giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan quản lý lao động nước sở tại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, giúp NLÐ và gia đình hoàn toàn an tâm".

Thông qua Nghị quyết số 01/2026/NQ-HÐND, tỉnh Cà Mau triển khai gói hỗ trợ tài chính toàn diện cho NLÐ đi làm việc ở nước ngoài từ nguồn vốn uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội. NLÐ được vay tối đa 100% chi phí hợp đồng nhưng không quá 200 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi 6,24%/năm, thời gian trả nợ linh hoạt. Ðồng thời, tỉnh hỗ trợ toàn bộ chi phí học nghề, học tiếng, bồi dưỡng kiến thức, tiền ăn ở trong khoá học cùng các khoản phí làm hồ sơ, thủ tục ban đầu.

Lễ ký kết hợp tác về việc làm và thị trường lao động giai đoạn 2026-2030 giữa các trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Sự đồng hành của tỉnh dành cho NLÐ được duy trì xuyên suốt ngay cả sau khi kết thúc hợp đồng trở về nước. NLÐ muốn tiếp tục ra nước ngoài làm việc sẽ được tỉnh hỗ trợ tối đa về thủ tục. Trường hợp NLÐ có nhu cầu làm việc trong nước, trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giúp họ phát huy tối đa trình độ và kinh nghiệm đã tích luỹ vào công việc mới.

Bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết, thời gian qua, Sở đã chủ động phối hợp với trung tâm lao động ngoài nước cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn rộng rãi các chương trình phi lợi nhuận đến người dân trên địa bàn. Ðặc biệt, trung tâm lao động ngoài nước mở cơ sở đào tạo tại TP Cần Thơ có hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, giúp NLÐ Cà Mau cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí đi lại. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận và đăng ký tham gia các chương trình đi làm việc ở nước ngoài chính thống, an toàn.

Sự chuẩn bị bài bản về pháp lý, kỹ năng cùng chính sách đồng hành xuyên suốt chính là điểm tựa vững chắc để NLÐ Cà Mau an tâm vươn ra thế giới. Nỗ lực này không chỉ mang lại thu nhập cao và cuộc sống ấm no cho từng gia đình, mà còn tạo tiền đề quan trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương trong tương lai.