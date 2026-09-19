Ăn sữa chua mỗi ngày tưởng tốt nhưng 4 nhóm người này cần cân nhắc

Sữa chua được làm từ sữa lên men nên có vị chua đặc trưng và kết cấu mềm, dễ ăn. Một số sản phẩm còn chứa các chủng vi khuẩn sống, trong khi thành phần dinh dưỡng sẽ khác nhau tùy loại.

Với người khỏe mạnh, một khẩu phần sữa chua phù hợp có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, 4 nhóm người dưới đây nên chú ý hơn khi sử dụng.

1. Người không dung nạp lactose

Không dung nạp lactose xảy ra khi cơ thể gặp khó khăn trong việc tiêu hóa lactose - loại đường tự nhiên có trong sữa.

Sữa chua thường chứa ít lactose hơn sữa tươi do quá trình lên men, vì vậy một số người không dung nạp lactose vẫn có thể ăn được. Tuy nhiên, mức độ dung nạp ở mỗi người khác nhau.

Nếu sau khi ăn sữa chua xuất hiện đầy hơi, đau bụng, sôi bụng hoặc tiêu chảy, nên giảm lượng ăn và theo dõi phản ứng của cơ thể. Có thể cân nhắc các sản phẩm không chứa lactose nếu phù hợp.

2. Người đang kiểm soát đường huyết

Không phải loại sữa chua nào cũng giống nhau. Bên cạnh sữa chua không đường, trên thị trường có nhiều sản phẩm thêm đường, siro, trái cây chế biến hoặc các thành phần tạo vị ngọt.

Nếu ăn thường xuyên, lượng đường từ những sản phẩm này có thể làm tăng tổng lượng đường và năng lượng trong khẩu phần.

Người đang kiểm soát đường huyết nên ưu tiên sữa chua không đường hoặc ít đường, đồng thời kiểm tra thông tin dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm. Có thể kết hợp cùng một ít trái cây tươi hoặc các loại hạt thay vì thêm đường, mật ong hay siro.

3. Người bị dị ứng với sữa

Dị ứng sữa khác với không dung nạp lactose. Đây là phản ứng của hệ miễn dịch đối với protein trong sữa.

Sữa chua được làm từ sữa nên vẫn có thể gây phản ứng ở người bị dị ứng với protein sữa bò. Các triệu chứng có thể bao gồm nổi mề đay, sưng môi hoặc mặt, nôn ói, khó thở...

Những người đã được xác định dị ứng với sữa cần tránh sản phẩm có thành phần gây dị ứng theo hướng dẫn của bác sĩ, thay vì cố ăn với lượng nhỏ để “làm quen”.

Nếu xuất hiện dấu hiệu phản ứng dị ứng nghiêm trọng như khó thở, sưng họng hoặc choáng váng sau khi ăn, cần được cấp cứu kịp thời.

4. Người đang cần kiểm soát lượng kali hoặc phốt pho theo chỉ định

Sữa và các sản phẩm từ sữa có thể cung cấp kali và phốt pho. Với người mắc một số bệnh lý, đặc biệt những người được yêu cầu kiểm soát các khoáng chất này trong chế độ ăn, khẩu phần sữa chua cần được tính toán phù hợp.

Không nên tự ý loại bỏ hoàn toàn sữa chua nếu chưa có hướng dẫn, nhưng cũng không nên ăn với số lượng lớn chỉ vì đây là thực phẩm giàu canxi và protein.

Nếu đang thực hiện chế độ ăn đặc biệt do bệnh lý, nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về loại sữa chua và khẩu phần phù hợp.

Ăn sữa chua thế nào cho hợp lý?

Với đa số người khỏe mạnh, sữa chua có thể được đưa vào thực đơn hằng ngày nếu tổng khẩu phần vẫn cân bằng. Điều đáng chú ý không chỉ là “có ăn sữa chua hay không” mà còn là ăn loại nào và ăn bao nhiêu.

Nên ưu tiên sản phẩm ít đường hoặc không đường, đọc bảng thành phần trước khi mua và tránh biến sữa chua thành món tráng miệng chứa quá nhiều đường nhờ các loại topping.

Một khẩu phần vừa phải kết hợp cùng chế độ ăn đa dạng sẽ hợp lý hơn việc ăn thật nhiều với kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích hơn.

Sữa chua có thể là một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tiện lợi, nhưng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất.