Ẩn số 2.000 năm về thi hài nguyên vẹn của nữ quý tộc Trung Hoa cổ đại

Được phát hiện năm 1972 tại khu mộ Mã Vương Đôi ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), xác ướp Tân Truy được xem là một trong những thi hài cổ đại được bảo tồn tốt nhất từng được tìm thấy. Bà là phu nhân của Lợi Thương, một quý tộc sống vào thời Tây Hán, khoảng thế kỷ II trước Công nguyên.

Điều khiến phát hiện này trở nên đặc biệt là tình trạng bảo quản đáng kinh ngạc của thi hài. Khi được khai quật, cơ thể Tân Truy vẫn giữ được hình dáng tương đối nguyên vẹn, da còn mềm, các khớp có thể cử động và nhiều cơ quan nội tạng vẫn được bảo tồn. Các nhà khoa học thậm chí còn tiến hành khám nghiệm, phát hiện những dấu hiệu bệnh lý và tổn thương từng ảnh hưởng đến sức khỏe của bà khi còn sống.

Khác với nhiều xác ướp khô cứng thường thấy ở Ai Cập, thi hài Tân Truy vẫn giữ được độ ẩm đáng kể. Cơ thể được đặt trong nhiều lớp quan tài lồng vào nhau, bên trong một ngôi mộ kín, sâu dưới lòng đất. Môi trường chôn cất đặc biệt, cùng những lớp vật liệu và chất lỏng bao quanh quan tài, được cho là đã góp phần hạn chế sự xâm nhập của vi sinh vật và làm chậm quá trình phân hủy.

Ảnh: ladbible.com

Một chi tiết thú vị khác là các nhà nghiên cứu tìm thấy những hạt dưa trong hệ tiêu hóa của bà, được cho là dấu vết của bữa ăn cuối cùng. Qua phân tích y học, họ xác định Tân Truy từng mắc nhiều bệnh, bao gồm xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch và sỏi mật. Những tổn thương này giúp các nhà khoa học phác họa phần nào tình trạng sức khỏe và nguyên nhân có thể dẫn đến cái chết của bà.

Ngôi mộ còn chứa hàng nghìn hiện vật như đồ sơn mài, lụa, trang phục, nhạc cụ, dược liệu và những bản thảo cổ viết trên lụa. Đặc biệt, bức tranh lụa hình chữ T nổi tiếng được tìm thấy phủ trên quan tài, thể hiện quan niệm của người Tây Hán về thế giới bên kia. Những hiện vật này cung cấp nguồn tư liệu quý giá về y học, nghệ thuật, đời sống và tín ngưỡng Trung Quốc hơn 2.000 năm trước.

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