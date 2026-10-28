An sinh từ Đề án chăm sóc sức khỏe toàn dân

Người dân tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ, hưởng ứng nỗ lực nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế của địa phương. Ảnh: TL

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.

Sức khỏe vừa là vốn quý của mỗi người, vừa là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững. Đề án được triển khai hướng tới giải quyết một trong những nỗi lo lớn của người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào vùng sâu, vùng xa: nguy cơ rơi vào khó khăn kinh tế khi mắc bệnh, phải điều trị dài ngày.

Thực tế, chi phí khám, chữa bệnh vẫn có thể trở thành gánh nặng đối với nhiều gia đình, đặc biệt khi người bệnh mắc bệnh mạn tính hoặc bệnh hiểm nghèo. Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, tiến tới thực hiện chính sách miễn phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo lộ trình và quy định cụ thể sẽ góp phần giảm chi phí người dân phải tự chi trả, hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật.

Vì vậy, Đề án không đơn thuần là giải pháp trong lĩnh vực y tế, mà còn là chính sách an sinh thiết thực, góp phần bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của công dân, thể hiện trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Tuy nhiên, hiệu quả của Đề án phụ thuộc lớn vào năng lực tổ chức thực hiện và điều kiện bảo đảm. Trước hết, cần ưu tiên đầu tư, nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Khi trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực được trang bị đầy đủ hơn về cơ sở vật chất, thiết bị và thuốc thiết yếu, khả năng khám, phát hiện, quản lý và điều trị các bệnh thông thường sẽ được cải thiện, góp phần giảm áp lực cho tuyến trên.

Cùng với đó, ngành Y tế cần tham mưu cơ chế phù hợp, chính sách đãi ngộ thỏa đáng về tiền lương, phụ cấp và điều kiện làm việc để thu hút, giữ chân đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại vùng khó khăn, vùng cao.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh, khai thác hiệu quả căn cước gắn chip và bệnh án điện tử cần được đẩy mạnh, góp phần đơn giản hóa thủ tục cho người dân, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Công tác truyền thông cũng giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế. Độ bao phủ bảo hiểm y tế chỉ có thể duy trì bền vững khi chính sách được thực hiện hiệu quả, quyền lợi của người tham gia được bảo đảm và người dân chủ động tham gia trên cơ sở hiểu rõ ý nghĩa của việc chia sẻ rủi ro sức khỏe trong cộng đồng.