Thói quen thường xuyên ăn sáng với bánh ngọt có nguy cơ hình thành sỏi thận. (Nguồn: Food Network)

Làm tăng huyết áp

“Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều natri, thận sẽ giữ lại nhiều nước hơn để cân bằng, khiến huyết áp tăng”, chuyên gia dinh dưỡng Jen Hernandez, nhà sáng lập Plant-Powered Kidneys, giải thích.

Theo bác sĩ Sean Hashmi, chuyên khoa Thận học, thuộc hệ thống y tế Kaiser Permanente tại California, huyết áp cao là nguyên nhân gây suy thận phổ biến thứ hai tại Mỹ, sau bệnh tiểu đường.

Huyết áp cao kéo dài khiến các mạch máu nhỏ trong thận bị thu hẹp, suy yếu và xơ cứng, làm giảm khả năng lọc máu. Khi thận không đào thải hết chất thải và nước dư thừa, huyết áp tiếp tục tăng, khiến tổn thương ngày càng nghiêm trọng. Giảm natri trong bữa sáng giúp hạn chế nguy cơ này.

Thận bị quá tải

Thận phải hoạt động nhiều hơn để xử lý lượng natri dư thừa và kiểm soát huyết áp, từ đó dễ bị tổn thương theo thời gian. Một trong những dấu hiệu cảnh báo đặc trưng là protein xuất hiện trong nước tiểu, còn gọi là protein niệu hoặc albumin niệu. Bình thường, thận khỏe mạnh sẽ giữ lại protein trong máu. Tuy nhiên, khi bị tổn thương do huyết áp cao hoặc tiểu đường, thận có thể để protein lọt vào nước tiểu.

Thay đổi chế độ ăn có thể giúp giảm gánh nặng cho thận. Theo bác sĩ Hashmi, các thử nghiệm lâm sàng ở người mắc bệnh thận cho thấy giảm muối giúp lượng protein thất thoát qua nước tiểu giảm khoảng một phần ba. Điều này góp phần hạn chế nguy cơ bệnh thận tiến triển thành suy thận.

Tăng nguy cơ sỏi thận

Gần 10% người Mỹ có nguy cơ bị sỏi thận ít nhất một lần trong đời. Thường xuyên ăn sáng với các thực phẩm nhiều muối cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo bác sĩ Hashmi, khi cơ thể nạp quá nhiều muối, thận sẽ đào thải nhiều canxi hơn qua nước tiểu. Canxi kết hợp với các khoáng chất khác như oxalat, lâu dần hình thành sỏi. Trong đó, sỏi canxi oxalat là loại phổ biến nhất.

Uống đủ nước và ưu tiên các món ăn sáng ít natri như cháo yến mạch, sinh tố tự làm hoặc sữa chua ăn kèm trái cây tươi giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Làm gì buổi sáng để bảo vệ thận?

Ngoài việc hạn chế muối, các chuyên gia khuyên duy trì ba thói quen để bảo vệ thận, gồm:

- Uống một cốc nước khi thức dậy: Uống đủ nước giúp phòng ngừa sỏi thận. Nước lọc là phù hợp nhất để bù nước sau một đêm ngủ, không cần các loại nước uống bổ sung dưỡng chất khác.

- Ăn sáng giàu thực vật: Chế độ ăn nhiều rau củ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận và làm chậm tiến triển bệnh. Có thể chọn yến mạch với quả mọng, óc chó hoặc trứng, đậu phụ xào rau củ thay cho thịt xông khói, xúc xích.

- Đo huyết áp trước khi uống cà phê: Nên đo huyết áp trước khi dùng caffeine và thuốc buổi sáng để có kết quả chính xác. Nghiên cứu cũng cho thấy người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn. Tuy nhiên, nên hạn chế thêm đường và các thành phần khác vào cà phê.