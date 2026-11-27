Xôi thường có chỉ số đường huyết cao, bánh mì trắng cũng có thể khiến đường huyết tăng nhanh, trong khi bánh phở có lợi thế hơn. Dù vậy, khẩu phần và cách kết hợp với thực phẩm khác cũng quyết định mức độ tăng đường huyết sau ăn.

Xôi có thể khiến đường huyết tăng nhanh

Trong ba món ăn sáng phổ biến, xôi là lựa chọn người mắc bệnh tiểu đường cần lưu ý. Nguyên liệu chính của món ăn này là gạo nếp, loại ngũ cốc giàu tinh bột, có chỉ số đường huyết (GI) tương đối cao.

Theo bảng chỉ số đường huyết thực phẩm của Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam (VADE), xôi có GI từ 70 trở lên, thuộc nhóm thực phẩm có GI cao. Một số loại gạo nếp có GI lên tới 94.

Thực phẩm có GI cao thường khiến đường huyết tăng nhanh hơn nhóm có GI thấp.

Xôi nấu từ gạo nếp là loại tinh bột có chỉ số đường huyết cao. Ảnh: Ban Mai

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Diabetes Research and Clinical Practice ghi nhận các sản phẩm từ bún, mì có GI thấp hơn, khoảng 39-61.

Ngoài ra, xôi thường được ăn với lượng khá lớn, kết hợp ruốc, chả, xúc xích hoặc hành phi. Vì vậy, người bệnh cần chú ý khẩu phần và không nên sử dụng món ăn này quá thường xuyên.

Bánh mì trắng cũng làm tăng đường huyết

Không phải loại bánh mì nào cũng có tác động giống nhau. Theo bảng phân loại của VADE, bánh mì trắng có GI khoảng 75, thuộc nhóm cao trong khi bánh mì baguette có GI ở mức trung bình.

Bánh mì làm từ bột mì tinh chế thường ít chất xơ hơn bánh mì nguyên cám. Tinh bột trong loại bánh này được tiêu hóa tương đối nhanh, khiến glucose trong máu tăng sau ăn.

Người mắc bệnh tiểu đường nên ưu tiên bánh mì nguyên hạt, giàu chất xơ, kết hợp với trứng hoặc thịt nạc. Tuy nhiên, họ vẫn cần chú ý lượng bánh tiêu thụ, hạn chế các loại nhân chế biến sẵn như xúc xích, pate và nước sốt nhiều đường.

Phở là món ăn sáng phổ biến ở Việt Nam. Ảnh: Ban Mai

Phở có phải lựa chọn tốt hơn?

So với xôi và bánh mì trắng, phở có lợi thế nhất định về chỉ số đường huyết. Theo dữ liệu của VADE, bánh phở có GI khoảng 40, thuộc nhóm thấp (dưới hoặc bằng 55).

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người bệnh tiểu đường có thể ăn phở thoải mái. Một bát phở lớn vẫn cung cấp lượng carbohydrate đáng kể từ bánh phở. Ăn nhiều bánh phở, uống thêm nước ngọt hoặc sử dụng nước chấm có đường cũng làm tăng tổng lượng carbohydrate của bữa ăn.

Người bệnh nên chọn khẩu phần vừa phải, ăn kèm rau, hạn chế đồ uống có đường.

Ăn sáng thế nào để kiểm soát đường huyết?

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ (ADA), carbohydrate có ảnh hưởng lớn đến đường huyết sau ăn. Người bệnh nên kiểm soát khẩu phần, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ.

Thay vì chỉ lựa chọn giữa bánh mì, xôi hay phở, người bệnh cần chú ý cách phối hợp thực phẩm. Bạn có thể ăn bánh mì nguyên cám với trứng, chọn một phần phở vừa phải hoặc hạn chế ăn xôi thường xuyên.

Ngoài ra, mỗi người có khả năng đáp ứng với thực phẩm khác nhau. Đo đường huyết trước ăn và khoảng 1-2 giờ sau khi bắt đầu bữa ăn giúp người bệnh đánh giá mức độ phù hợp của từng món.