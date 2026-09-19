Ăn sạch chiếc bánh 600g trong 30 giây, cô gái lập kỷ lục thế giới

Leah Shutkever đến từ Anh và được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của làng ăn nhanh thế giới. Mới đây, cô gây chú ý khi liên tiếp lập 3 kỷ lục tại trụ sở Guinness World Records ở London.

Con đường đến với những kỷ lục của Leah bắt đầu khá tình cờ. Được biết trước đây khi xây dựng một kênh YouTube chuyên thực hiện các thử thách ăn uống, cô từng thử sức với một chiếc bánh cam phủ sô cô la và hoàn thành trong hơn 57 giây. Thành tích này khiến Leah nhận ra mình có khả năng đặc biệt trong các cuộc thi ăn nhanh.

Không lâu sau, cô được một chương trình truyền hình mời tham gia thử phá kỷ lục trước sự chứng kiến của các giám khảo Guinness. Leah tiếp tục thành công.

"Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự hưng phấn như thế trong đời. Và kể từ đó, tôi luôn theo đuổi cảm giác ấy", Leah chia sẻ.

Từ những thử thách trên YouTube, khả năng ăn nhanh dần trở thành công việc đặc biệt của Leah. Đến nay, cô đã sở hữu 42 kỷ lục thế giới.

Cô gái ăn chiếc bánh 600g chỉ trong 30,75 giây. Ảnh: GWR

Đáng chú ý vào tháng 8/2026, Leah trở lại trụ sở Guinness World Records tại London và thực hiện liên tiếp 3 màn thử sức.

Đầu tiên, cô ăn 8 chiếc bánh quẩy Tây Ban Nha trong 1 phút. Sau đó, Leah tiếp tục lập kỷ lục với thành tích ăn 613g dâu tây trong 60 giây.

Tuy nhiên, màn trình diễn gây chú ý nhất là thử thách với burrito.

Leah từng giữ kỷ lục ăn burrito nhanh nhất thế giới vào năm 2019, với thành tích 35,26 giây. Nhưng đến ngày 22/10/2022, nữ vận động viên ăn nhanh người Mỹ Miki Sudo phá kỷ lục khi hoàn thành một chiếc burrito trong 31,47 giây.

Điều đáng nói sau vài năm, Leah quyết định trở lại để giành lại kỷ lục. Cụ thể, trong lần thử sức mới, cô hoàn thành chiếc burrito nặng khoảng 600g chỉ trong 30,75 giây, nhanh hơn thành tích trước đó của Miki Sudo.

Burrito là món ăn truyền thống của Mexico, thường gồm phần vỏ làm từ bột ngô hoặc bột mì, bên trong là nhân thịt cùng rau và các loại nguyên liệu khác.

Theo Leah, tinh thần cạnh tranh chính là một trong những động lực quan trọng giúp cô liên tục đặt ra những thử thách mới cho bản thân.

Trước khi trở thành vận động viên ăn nhanh chuyên nghiệp, Leah từng theo học và tốt nghiệp ngành kiến trúc. Bên cạnh các cuộc thi ăn uống, cô dành nhiều thời gian cho thể thao và thể hình. Trên mạng xã hội, Leah thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập gym, rèn luyện thể lực bên cạnh những video thực hiện thử thách ăn nhanh.

"Thể hình là cuộc sống và danh tính của tôi. Đó là điều tôi luôn theo đuổi. Nhưng ăn uống thi đấu là công việc của tôi. Tôi muốn duy trì cả hai một cách cân bằng trong cuộc sống", cô nói.

Leah cho biết khi còn nhỏ, cô từng bị thừa cân. Điều này khiến cô sớm quan tâm đến dinh dưỡng, thể hình và lối sống năng động. Cô duy trì thói quen vận động và dành nhiều thời gian cho thể thao.

Với Leah, những kỷ lục Guinness không chỉ đơn thuần là những con số. Cô xem việc chinh phục các kỷ lục là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất trong cuộc đời, thậm chí mang đến cho cô cảm giác đặc biệt hơn cả khi hoàn thành chương trình đại học ngành kiến trúc.