Ăn rau bó xôi mỗi ngày có thực sự tốt? Chuyên gia cảnh báo điều ít người biết

Rau bó xôi tốt nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Rau bó xôi, còn gọi là cải bó xôi hay rau chân vịt, từ lâu được đánh giá cao nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Loại rau này thường xuất hiện trong những thực đơn ăn uống lành mạnh, từ món luộc, xào, nấu canh đến sinh tố rau xanh.

Tuy nhiên, một vấn đề không phải ai cũng biết là rau bó xôi thuộc nhóm thực phẩm có hàm lượng oxalate cao, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người nhạy cảm.

Theo tạp chí Parade (Mỹ), oxalate là hợp chất có khả năng kết hợp với canxi trong nước tiểu, tạo thành các tinh thể canxi oxalate. Đây cũng là thành phần phổ biến của nhiều trường hợp sỏi thận.

Điều đáng chú ý là nguy cơ này không xuất hiện giống nhau ở tất cả mọi người. Một người khỏe mạnh có thể ăn rau bó xôi thường xuyên mà không gặp vấn đề đáng kể, trong khi người có tiền sử sỏi thận lại cần kiểm soát lượng tiêu thụ.

Rau bó xôi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cũng chứa hàm lượng oxalate khá cao

Người trên 60 tuổi có cần kiêng rau bó xôi?

Một trong những nhóm cần quan tâm đến vấn đề này là người lớn tuổi, đặc biệt những người từng bị sỏi thận hoặc đang mắc các bệnh lý ảnh hưởng đến chức năng thận.

Theo các chuyên gia, quá trình lão hóa có thể đi kèm với sự suy giảm chức năng thận. Nguy cơ càng đáng lưu ý ở người mắc bệnh tiểu đường hoặc tăng huyết áp, bởi đây là những tình trạng có thể tác động lâu dài đến sức khỏe thận.

Tuy nhiên, không có nghĩa cứ bước qua tuổi 60 là phải loại bỏ rau bó xôi khỏi thực đơn. Tuổi tác không phải yếu tố duy nhất quyết định nguy cơ hình thành sỏi thận.

Với người lớn tuổi có chức năng thận ổn định, không có tiền sử sỏi thận và duy trì chế độ ăn cân bằng, rau bó xôi vẫn có thể là nguồn bổ sung dưỡng chất hữu ích.

Ngược lại, người từng mắc sỏi canxi oxalate, đặc biệt là sỏi tái phát nhiều lần, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Ăn rau bó xôi thế nào để vừa bổ dưỡng, vừa bảo vệ thận?

Thay vì kiêng hoàn toàn, các chuyên gia khuyến nghị người có nguy cơ sỏi thận nên chú ý đến cách lựa chọn và sử dụng rau bó xôi.

Tránh tiêu thụ quá nhiều trong thời gian ngắn

Việc thường xuyên uống sinh tố hoặc nước ép chứa lượng lớn rau bó xôi có thể khiến cơ thể tiếp nhận nhiều oxalate hơn so với khẩu phần thông thường.

Nên đa dạng hóa các loại rau trong bữa ăn

Luân phiên rau bó xôi với những loại rau khác không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng mà còn hạn chế việc phụ thuộc vào một nguồn thực phẩm giàu oxalate.

Lưu ý vai trò của canxi

Nhiều người cho rằng muốn phòng ngừa sỏi thận thì cần hạn chế canxi. Tuy nhiên, quan niệm này không hoàn toàn chính xác.

Canxi được bổ sung với lượng phù hợp trong bữa ăn có thể liên kết với oxalate ngay tại đường tiêu hóa, từ đó làm giảm lượng oxalate được hấp thu vào cơ thể. Vì vậy, người có nguy cơ sỏi canxi oxalate không nên tự ý cắt giảm canxi khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Uống đủ nước

Đây cũng là biện pháp quan trọng giúp hạn chế nguy cơ hình thành sỏi ở nhiều người. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận tiến triển hoặc suy tim cần tuân thủ chỉ định riêng về lượng nước tiêu thụ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, rau bó xôi không phải thực phẩm gây hại cho thận ở tất cả mọi người. Vấn đề nằm ở lượng ăn, tần suất sử dụng và tình trạng sức khỏe của từng cá nhân.

Một thực phẩm tốt không đồng nghĩa với việc ăn càng nhiều càng có lợi. Với rau bó xôi, sử dụng điều độ, kết hợp thực đơn đa dạng và chú ý đến tiền sử bệnh lý chính là cách tận dụng giá trị dinh dưỡng mà vẫn hạn chế những nguy cơ không mong muốn.