Ăn quả hồng thế nào để tránh đầy bụng, khó tiêu và nguy cơ tắc ruột?

Quả hồng vào mùa thu được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt, giòn hoặc mềm tùy giống. Tuy nhiên, loại quả này chứa tanin và chất xơ, vì vậy ăn quá nhiều, đặc biệt khi quả chưa chín kỹ, có thể khiến một số người bị đầy bụng, khó tiêu hoặc táo bón.

Vì sao ăn hồng có thể gây đầy bụng, khó tiêu?

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là tanin, hợp chất tạo vị chát trong quả hồng. Hàm lượng tanin thường cao hơn ở những quả chưa chín. Quả hồng cũng cung cấp pectin và chất xơ.

Khi ăn một lượng lớn hồng, đặc biệt là hồng còn xanh, cơ thể có thể khó tiêu hóa lượng chất xơ này. Ở một số trường hợp, các thành phần khó tiêu có thể kết hợp với thức ăn và tạo thành bã thức ăn (bezoar) trong đường tiêu hóa.

Nguy cơ này đáng lưu ý hơn ở những người có vấn đề về nhu động hoặc từng phẫu thuật dạ dày, ruột. Một số trường hợp bã thức ăn có thể di chuyển xuống ruột non và gây tắc nghẽn.

Các dấu hiệu như đau bụng dữ dội hoặc từng cơn, bụng chướng, buồn nôn, nôn, bí trung đại tiện có thể là biểu hiện của tắc ruột. Đây là tình trạng cần được khám và xử trí y tế kịp thời.

Do đó, không nên chủ quan nếu các triệu chứng xuất hiện sau khi ăn một lượng lớn thực phẩm giàu chất xơ, trong đó có quả hồng.

Ăn quả hồng thế nào cho ngon và an toàn?

Không nên ăn quá nhiều hồng cùng lúc

Ngay cả hồng chín ngọt cũng chứa chất xơ. Ăn một lượng lớn trong thời gian ngắn có thể gây cảm giác no lâu, đầy bụng hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa.

Nên ăn với khẩu phần vừa phải và theo dõi phản ứng của cơ thể, đặc biệt nếu thường xuyên bị đầy hơi hoặc táo bón.

Ưu tiên hồng chín, không còn vị chát

Hồng còn xanh hoặc chưa chín thường có vị chát do hàm lượng tanin cao hơn. Vì vậy, nên lựa chọn quả đã chín phù hợp với từng giống và không còn vị chát rõ rệt.

Với các loại hồng giòn, nên sử dụng sản phẩm đã được xử lý khử chát đúng cách.

Không nên ăn hồng khi đang đói nếu dễ khó chịu dạ dày

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên tránh ăn một lượng lớn hồng khi bụng đói. Có thể dùng hồng sau bữa ăn với lượng vừa phải thay vì ăn nhiều một lúc.

Nhai kỹ khi ăn

Nhai kỹ giúp thức ăn được nghiền nhỏ trước khi xuống dạ dày, đồng thời hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Đây cũng là thói quen đặc biệt quan trọng đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Hạn chế kết hợp quá nhiều thực phẩm giàu tanin hoặc chất xơ

Không nên ăn quá nhiều hồng cùng lúc với các thực phẩm có hàm lượng tanin cao hoặc một lượng lớn thực phẩm khó tiêu khác. Điều quan trọng là kiểm soát tổng lượng thức ăn và khả năng dung nạp của cơ thể.

Những ai nên thận trọng khi ăn hồng?

Người từng phẫu thuật dạ dày, ruột: Một số tình trạng sau phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến nhu động hoặc quá trình tiêu hóa, vì vậy cần thận trọng với những thực phẩm có nguy cơ tạo bã thức ăn.

Người cao tuổi: Khả năng nhai và nhu động đường tiêu hóa có thể giảm theo tuổi. Nên chọn quả chín phù hợp, ăn lượng vừa phải và nhai kỹ.

Trẻ nhỏ: Trẻ cần được ăn hồng với lượng phù hợp lứa tuổi, dưới sự giám sát của người lớn và tránh ăn quả còn xanh, nhiều vị chát.

Người thường xuyên táo bón hoặc đầy hơi: Nên hạn chế ăn quá nhiều hồng cùng lúc và theo dõi phản ứng của hệ tiêu hóa.

Người đang có triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa: Nếu xuất hiện đau bụng, nôn ói, bụng chướng hoặc bí trung đại tiện, cần đi khám thay vì tự xử lý tại nhà.

Lưu ý

Không nên hiểu rằng ăn hồng thông thường sẽ gây tắc ruột. Nguy cơ này không phổ biến và thường liên quan đến lượng ăn lớn, đặc điểm thực phẩm cũng như các yếu tố nguy cơ của từng người. Cách an toàn là chọn hồng chín phù hợp, ăn lượng vừa phải, nhai kỹ và chú ý các dấu hiệu bất thường của cơ thể.