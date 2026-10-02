Ăn quả hồng mùa thu, 5 điều cần lưu ý để tránh những rủi ro không đáng có

5 tác dụng phụ của quả hồng cần lưu ý khi ăn

Quả hồng là loại trái cây quen thuộc vào mùa thu, được yêu thích nhờ vị ngọt và màu sắc bắt mắt. Hồng cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất thực vật như carotenoid, polyphenol, tannin. Những thành phần này góp phần tạo nên giá trị dinh dưỡng của loại quả này.

Tuy nhiên, hồng cũng chứa tannin, đặc biệt ở những quả còn xanh hoặc có vị chát. Trong một số trường hợp, việc ăn quá nhiều hồng có thể gây khó chịu đường tiêu hóa và hiếm khi dẫn đến hình thành khối bã thức ăn trong dạ dày hoặc ruột.

Có thể gây đầy bụng, khó tiêu

Hồng chứa chất xơ và tannin. Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn một lượng lớn trong thời gian ngắn có thể gây đầy bụng, khó chịu hoặc thay đổi nhu động ruột.

Đặc biệt, hồng còn chát chứa nhiều tannin hơn. Đây cũng là thành phần tạo cảm giác se, khô miệng đặc trưng khi ăn quả chưa chín.

Vì vậy, thay vì ăn nhiều cùng lúc, nên dùng hồng với khẩu phần vừa phải và lựa chọn những quả đã chín phù hợp với từng giống.

Ăn quá nhiều hồng có thể hình thành bã thức ăn

Đây là biến chứng hiếm gặp nhưng cần lưu ý. Tannin trong hồng, đặc biệt là hồng chát, có thể tương tác với các thành phần thức ăn và góp phần hình thành phytobezoar, tức khối bã thức ăn khó tiêu trong đường tiêu hóa. Một số trường hợp có thể dẫn đến tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Nguy cơ cao hơn ở người từng phẫu thuật dạ dày, người lớn tuổi nhai kém, người mắc bệnh làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày hoặc ăn quá nhiều hồng trong thời gian ngắn.

Vì vậy, không nên lạm dụng hồng, đặc biệt là hồng còn xanh, chát hoặc hồng sấy có lượng cô đặc cao. Nếu sau khi ăn xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn ói kéo dài, chướng bụng hoặc không đi ngoài được, cần đi khám sớm.

Người mắc đái tháo đường cần chú ý khẩu phần

Hồng chín có vị ngọt và cung cấp carbohydrate tự nhiên. Điều này không có nghĩa người mắc đái tháo đường phải kiêng hoàn toàn loại quả này, nhưng lượng ăn cần được tính trong tổng khẩu phần carbohydrate hằng ngày.

Một khẩu phần vừa phải, ăn cả quả thay vì sử dụng dưới dạng nước ép, thường dễ kiểm soát lượng đường đưa vào cơ thể hơn. Người đang kiểm soát đường huyết nên căn cứ vào chế độ ăn và hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng thay vì áp dụng một mức ăn cố định cho tất cả mọi người.

Đồng thời, không nên xem những nghiên cứu về hợp chất trong quả hồng là bằng chứng cho thấy ăn hồng có tác dụng điều trị hoặc kiểm soát bệnh đái tháo đường. Các nghiên cứu về tác dụng chuyển hóa của tannin và polyphenol vẫn còn nhiều giới hạn.

Người bệnh thận cần quan tâm lượng kali

Hồng có chứa kali, một khoáng chất cần thiết đối với cơ thể. Với người khỏe mạnh, kali từ thực phẩm thường không phải vấn đề nếu chế độ ăn cân đối.

Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt khi chức năng thận suy giảm và được bác sĩ yêu cầu kiểm soát kali, cần chú ý khẩu phần trái cây nói chung. Không nên tự ý loại bỏ hoặc ăn nhiều một loại quả chỉ dựa trên hàm lượng kali; lượng phù hợp phụ thuộc vào tình trạng bệnh và chế độ ăn được chỉ định.

Một số người có thể gặp phản ứng dị ứng

Giống nhiều loại thực phẩm khác, quả hồng cũng có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người dù trường hợp này không phổ biến.

Sau khi ăn, nếu xuất hiện ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc lưỡi, khò khè hay khó thở, cần ngừng ăn và tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Những biểu hiện nghiêm trọng như khó thở, sưng nhanh vùng mặt hoặc cổ họng cần được xử trí khẩn cấp.

Hiện không có cơ sở để khẳng định rằng mọi người đang sử dụng thuốc chống đông hoặc thuốc hạ huyết áp đều phải tránh ăn hồng. Người đang dùng thuốc điều trị dài ngày có thể trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu có lo ngại cụ thể về chế độ ăn và thuốc.

Ăn hồng thế nào để hạn chế rủi ro?

Không cần loại bỏ quả hồng khỏi thực đơn chỉ vì những nguy cơ trên. Với người khỏe mạnh, điều quan trọng là ăn lượng vừa phải, chọn quả chín phù hợp và không ăn quá nhiều trong một lần.

Người từng phẫu thuật dạ dày, có bệnh lý làm chậm nhu động hoặc làm rỗng dạ dày, người lớn tuổi nhai kém và người có bệnh thận hoặc đái tháo đường nên chú ý hơn đến khẩu phần.

Cũng không có bằng chứng đủ để khẳng định việc ăn hồng cùng thịt đỏ, hải sản hay một nhóm thực phẩm giàu đạm cụ thể sẽ khiến protein “đông vón” trong dạ dày và gây tắc ruột ở người khỏe mạnh. Vì vậy, không cần kiêng những thực phẩm này chỉ vì ăn hồng.

Quả hồng vẫn là một lựa chọn trái cây giàu dinh dưỡng trong mùa thu. Thay vì lo lắng quá mức về các tác dụng phụ, người dùng nên chú ý khẩu phần, tình trạng quả và đặc biệt cân nhắc các yếu tố sức khỏe cá nhân.