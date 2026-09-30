Ăn quả hồng đúng cách để tránh đầy bụng, táo bón và nguy cơ tắc ruột

Quả hồng có nguồn gốc từ Đông Á và đã được trồng từ hàng nghìn năm. Với vị ngọt đặc trưng, màu cam bắt mắt, hồng được sử dụng phổ biến dưới dạng quả tươi, sấy khô hoặc chế biến thành nhiều món ăn.

Không chỉ là loại trái cây quen thuộc, quả hồng còn cung cấp vitamin A, vitamin C, kali, chất xơ và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Ăn với lượng phù hợp có thể góp phần bổ sung dưỡng chất cho chế độ ăn uống cân bằng.

Tuy nhiên, quả hồng cũng chứa một số thành phần có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa nếu ăn quá nhiều hoặc ăn khi quả chưa chín.

Những tác dụng phụ có thể gặp khi ăn quá nhiều quả hồng

Có thể gây hình thành bã thức ăn và tắc ruột

Một trong những vấn đề đáng lưu ý khi ăn hồng, đặc biệt là hồng còn xanh hoặc chưa chín kỹ, là nguy cơ hình thành khối bã thức ăn trong đường tiêu hóa.

Quả hồng chứa tanin - chất tạo vị chát - cùng pectin. Khi được tiêu thụ với lượng lớn, đặc biệt ở những người có chức năng tiêu hóa kém, các thành phần này có thể góp phần làm tăng nguy cơ hình thành khối bã trong dạ dày.

PGS.TS.BS Đặng Quốc Ái, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E Trung ương, cho biết tanin và pectin có nhiều trong quả hồng, đặc biệt ở phần vỏ. Những chất này có tính làm săn niêm mạc và có thể ảnh hưởng đến nhu động ruột. Nếu ăn không đúng cách, thực phẩm chứa nhiều chất xơ và cấu trúc khó tiêu có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, thậm chí tắc ruột ở một số trường hợp.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, nôn ói, bụng chướng hoặc không thể đi ngoài, cần được khám y tế kịp thời.

Gây đầy bụng, khó tiêu và táo bón

Tanin có tính chất làm se và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của đường tiêu hóa. Ăn quá nhiều hồng, nhất là hồng còn chát, có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, khó tiêu hoặc táo bón.

Vì vậy, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ăn hồng với lượng vừa phải và ưu tiên quả đã chín.

Người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát khẩu phần

Hồng chín chứa đường tự nhiên, do đó ăn một lượng lớn trong một lần có thể làm tăng lượng carbohydrate đưa vào cơ thể.

Người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường nên kiểm soát khẩu phần, tính lượng hồng vào tổng lượng carbohydrate trong chế độ ăn và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người bệnh thận cần lưu ý lượng kali

Hồng có chứa kali. Đây là khoáng chất cần thiết đối với cơ thể nhưng người mắc bệnh thận mạn có thể phải kiểm soát lượng kali trong khẩu phần do chức năng đào thải kali của thận bị suy giảm.

Tăng kali máu có thể gây những biến chứng nghiêm trọng, trong đó có rối loạn nhịp tim. Vì vậy, người bệnh thận nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng hồng phù hợp.

Có thể xảy ra phản ứng dị ứng

Dị ứng với quả hồng không phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra. Các biểu hiện có thể bao gồm ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc khó thở.

Nếu xuất hiện khó thở, sưng vùng mặt hoặc họng, chóng mặt hay các dấu hiệu nghiêm trọng khác sau khi ăn hồng, cần được cấp cứu y tế.

Ăn quả hồng thế nào để an toàn?

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của quả hồng mà hạn chế nguy cơ khó chịu đường tiêu hóa, có thể lưu ý:

Chọn quả chín: Nên ưu tiên quả đã chín, mềm, giảm sử dụng hồng còn xanh hoặc có vị chát mạnh.

Không ăn quá nhiều trong một lần: Khẩu phần nên phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của từng người.

Không nên ăn khi đói: Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên tránh ăn hồng lúc bụng rỗng.

Nhai kỹ: Nhai kỹ giúp thức ăn được nghiền nhỏ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa.

Người mắc bệnh mạn tính cần lưu ý: Người mắc đái tháo đường, bệnh thận mạn, người cao tuổi có hệ tiêu hóa kém hoặc từng phẫu thuật đường tiêu hóa nên hỏi ý kiến bác sĩ khi cần kiểm soát lượng hồng trong chế độ ăn.

Đối với trẻ nhỏ, không nên cho ăn quá nhiều hồng trong một lần và cần lựa chọn quả chín, mềm, phù hợp với khả năng nhai nuốt của trẻ.

Quả hồng vẫn là một loại trái cây giàu dinh dưỡng nếu được sử dụng hợp lý. Điều quan trọng là lựa chọn quả chín, ăn với khẩu phần vừa phải và lưu ý tình trạng sức khỏe cá nhân để hạn chế những bất lợi cho hệ tiêu hóa.