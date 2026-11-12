An Phú trao Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Phú Quách Tố Giang trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo xã An Phú trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Sáng 12/11, Đảng ủy xã An Phú tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 7/11/2026.

Đợt này, Đảng bộ xã An Phú có 15 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Phú Quách Tố Giang chúc mừng và mong các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; tích cực đóng góp ý kiến để cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.