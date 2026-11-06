An Phú: Gắn kết cộng đồng, thúc đẩy buôn làng phát triển

Từ những cuộc gặp gỡ bình dị giữa buôn làng, những người có uy tín ở An Phú đang âm thầm kết nối cộng đồng, vun đắp niềm tin và góp phần tạo nên những đổi thay từ chính mỗi gia đình. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Thắng Lợi, xã Chư Á và xã An Phú, địa phương hiện có diện tích 32,49 km², dân số 41.583 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 3.386 hộ, với 12.548 nhân khẩu, chiếm 30,02% dân số, chủ yếu là người Jrai và Bahnar.

Thời gian qua, cùng với việc triển khai các chính sách dân tộc, an sinh xã hội, chính quyền địa phương chú trọng đưa công tác tuyên truyền về tận cơ sở. Những vấn đề thiết thực như giảm nghèo, giáo dục, y tế, bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bảo tồn văn hóa truyền thống được tập trung triển khai. Đáng chú ý, phường An Phú hiện có 7 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng được địa phương quan tâm duy trì kết nối, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.