Ăn phở bò thường xuyên có tốt?

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, phở bò cung cấp tương đối cân đối tinh bột và chất đạm, song lượng chất béo trong nước dùng cũng đáng kể. Một bát phở có mức năng lượng tương đương một bữa cơm chính, vì vậy không nên xem đây là món ăn nhẹ.

Với khẩu phần khoảng 140g bánh phở, 100g thịt bò, hành lá, hành tây, mỡ và 350ml nước dùng, mỗi bát cung cấp khoảng 350-400 kcal. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng lại có sự chênh lệch đáng chú ý: chất xơ chỉ khoảng 0,4g, trong khi lượng muối lên tới 3,8g.

Nếu thường xuyên ăn phở mà không bổ sung đủ rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất xơ, khẩu phần dễ mất cân đối. Tình trạng thiếu chất xơ kéo dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hóa, gây táo bón và khiến cơ thể không được cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất.

Một bát phở bò cung cấp khoảng 350-400 kcal. (Ảnh minh hoạ: Như Loan)

Đáng lo ngại hơn là lượng muối trong nước dùng. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị mỗi người trưởng thành tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Như vậy, một bát phở cung cấp lượng muối tương đương khoảng 3/4 ngưỡng khuyến nghị, chưa tính gia vị và thực phẩm sử dụng trong những bữa còn lại.

Ăn mặn kéo dài làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, người ăn nên hạn chế uống hết nước dùng, bởi đây là thành phần chứa phần lớn lượng muối trong bát phở.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên duy trì thói quen ăn phở liên tục trong thời gian dài. Dù là món ăn quen thuộc, dễ sử dụng và cung cấp năng lượng, phở không thể thay thế một chế độ ăn đa dạng. Việc thay đổi thực phẩm, bổ sung rau xanh và trái cây giúp cơ thể nhận đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, một bữa sáng hợp lý cần có đủ bốn nhóm thực phẩm gồm chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Người ăn có thể kết hợp bánh phở với rau xanh, hoặc thay đổi sang các món khác để tránh đơn điệu trong khẩu phần.

Bữa sáng nên được duy trì vào khoảng 7-8h, không quá sớm hoặc quá muộn và tốt nhất cách thời điểm thức dậy khoảng 30 phút. Người ăn có thể uống một cốc nước lọc trước bữa sáng để bổ sung nước sau một đêm ngủ dài.