Án phạt nặng của AFC khiến HLV Kim Sang Sik đối mặt thử thách chưa từng có

Nguyễn Đình Bắc sẽ phải chấp hành án treo giò 2 trận tại vòng chung kết Asian Cup 2027 để hoàn tất án phạt của AFC từ vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây là tổn thất đáng kể với tuyển Việt Nam, bởi Đình Bắc đang được xem là một trong những phương án quan trọng ở hàng công dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Điều đáng lo hơn nằm ở thời điểm án phạt được thực hiện. Tuyển Việt Nam không chỉ mất Đình Bắc trong hai trận đầu tiên tại Asian Cup 2027, mà hàng công còn đứng trước nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự vì những chấn thương liên tiếp.

Án phạt của AFC khiến Nguyễn Đình Bắc chắc chắn vắng mặt 2 trận tại Asian Cup 2027, đẩy HLV Kim Sang Sik vào bài toán chưa từng gặp kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: ASEAN United FC

Nguyễn Xuân Son đang trong quá trình điều trị chấn thương. Hoàng Hên cũng không thể kịp bình phục để tham dự Asian Cup 2027. Trong khi đó, Tài Lộc cũng đang gặp vấn đề về thể trạng và chưa thể chắc chắn khả năng góp mặt. Nếu những khó khăn này không được giải quyết trước ngày hội bóng đá châu Á, HLV Kim Sang Sik có thể mất cùng lúc nhiều lựa chọn quan trọng trên hàng công.

Đình Bắc vốn mang đến tốc độ, khả năng tạo đột biến và phương án tấn công trực diện. Xuân Son là mẫu tiền đạo có khả năng tạo khác biệt trong vòng cấm. Hoàng Hên đem đến thêm một phương án tấn công với chất lượng kỹ thuật và khả năng phối hợp. Tài Lộc cũng nằm trong nhóm cầu thủ được kỳ vọng tạo thêm chiều sâu cho hàng công.

Vấn đề vì thế không đơn thuần là mất một cầu thủ. HLV Kim Sang Sik có nguy cơ phải xây dựng lại gần như toàn bộ phương án tấn công nếu những trường hợp chấn thương không kịp trở lại.

Đây là nghịch cảnh đặc biệt với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Kim từng đối diện nhiều bài toán về lực lượng, nhưng chưa bao giờ hàng công cùng lúc đứng trước nguy cơ thiếu hụt nhiều mắt xích quan trọng như hiện tại.

Đáng nói hơn, Asian Cup 2027 không phải FIFA ASEAN Cup. Thành công ở sân chơi Đông Nam Á không thể được sử dụng làm thước đo trực tiếp cho những gì tuyển Việt Nam phải đối mặt tại đấu trường châu lục. Những đối thủ mà Việt Nam phải gặp cũng hoàn toàn khác, khiến yêu cầu về chiều sâu đội hình trở nên đặc biệt quan trọng.

Hai trận đầu tiên của vòng bảng lại càng đáng chú ý khi Đình Bắc chắc chắn không thể thi đấu. HLV Kim Sang Sik sẽ phải tìm phương án thay thế ngay từ đầu giải, trong lúc chờ đợi những cầu thủ chấn thương có thể trở lại.

Thử thách vì thế không chỉ nằm ở việc tìm người thay Đình Bắc. Bài toán lớn hơn là làm sao để tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sức tấn công khi những phương án được kỳ vọng nhiều nhất lần lượt vắng mặt.

Asian Cup 2027 sẽ là bài kiểm tra thực sự về khả năng xoay xở của HLV Kim Sang Sik. Và lần này, ông không chỉ phải giải bài toán chiến thuật, mà còn phải tìm cách vá một hàng công đang đứng trước nguy cơ sứt mẻ nghiêm trọng.