Án phạt nặng cho Đình Bắc gây tiếc nuối quá lớn

Nguyễn Đình Bắc liên tiếp ghi dấu ấn ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia trong thời gian qua. Tuy nhiên, án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang đặt ra bài toán nhân sự cho HLV Kim Sang Sik trước thềm Asian Cup 2027, khi tiền đạo sinh năm 2004 sẽ vắng mặt ở hai trận đầu tiên của tuyển Việt Nam.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo sau 8 trận. Anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng thời chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Nguyễn Xuân Son. Những đóng góp đó góp phần giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Trước đó, Đình Bắc cũng có màn trình diễn nổi bật tại VCK U23 châu Á 2026. Cú đúp vào lưới U23 UAE ở tứ kết cho thấy khả năng tạo đột biến của tiền đạo này trước những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao. Tốc độ, kỹ thuật cá nhân và sự chủ động trong các pha tấn công giúp Đình Bắc trở thành một lựa chọn đáng chú ý trên hàng công.

Đình Bắc đang có phong độ cao, nhưng án treo giò hai trận từ AFC có thể khiến tuyển Việt Nam mất tiền đạo quan trọng ở 2 trận đầu của Asian Cup 2027. Ảnh: ASEAN United FC

Với những gì đã thể hiện, Đình Bắc có thể đảm nhiệm nhiều vai trò ở tuyến đầu, từ hoạt động bên hành lang cánh đến xâm nhập vòng cấm. Khả năng đi bóng trực diện cũng giúp anh tạo ra phương án tấn công khác biệt khi tuyển Việt Nam gặp khó trước những hàng phòng ngự chơi chặt chẽ.

Tuy nhiên, án treo giò từ AFC có thể khiến HLV Kim Sang Sik không có sự phục vụ của tiền đạo này ở hai trận đầu tiên tại Asian Cup 2027. Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 với U23 Hàn Quốc và bị treo giò hai trận. Do không còn cơ hội chấp hành án phạt ở cấp độ U23, án treo giò được chuyển lên đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, Đình Bắc không được triệu tập ở trận tuyển Việt Nam thắng Malaysia hồi tháng 3/2026. Vì vậy, anh chưa chấp hành án treo giò trong trận đấu này và vẫn còn hai trận cấm thi đấu. Nếu được triệu tập cho Asian Cup 2027, Đình Bắc sẽ vắng mặt trong hai cuộc đối đầu đầu tiên của tuyển Việt Nam với UAE và Hàn Quốc. Đây đều là những trận đấu quan trọng, đòi hỏi HLV Kim Sang Sik phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và nhân sự.

Sự vắng mặt của Đình Bắc sẽ ảnh hưởng đến những phương án tấn công mà ban huấn luyện có thể lựa chọn. Tiền đạo này đang có phong độ tốt, sở hữu khả năng đi bóng và tạo đột biến trong các tình huống quyết định. Nếu không có anh, HLV Kim Sang Sik sẽ phải tìm phương án thay thế phù hợp để duy trì sức tấn công của đội tuyển.

Tất nhiên, tuyển Việt Nam không phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ cá nhân nào. Tuy nhiên, việc thiếu một cầu thủ đã chứng minh được năng lực qua những giải đấu gần đây vẫn là điều đáng lưu tâm, nhất là khi đội tuyển phải đối đầu những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao ngay từ vòng bảng.

Asian Cup 2027 còn thời gian để HLV Kim Sang Sik hoàn thiện đội hình và tính toán các phương án chiến thuật. Dù vậy, án treo giò của Đình Bắc vẫn là vấn đề cần được giải quyết rõ ràng. Với tiền đạo sinh năm 2004, đây có thể là sự gián đoạn đáng tiếc sau giai đoạn thi đấu nổi bật. Với tuyển Việt Nam, bài toán nhân sự có thể xuất hiện ngay từ những trận đầu tiên của giải đấu.