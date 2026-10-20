Án phạt dành cho Ronaldo: Cả thế giới giờ đã biết!

Trong câu chuyện liên tục được bàn luận về việc Cristiano Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, trách nhiệm xử lý tiếp theo giờ thuộc về Jorge Jesus. Hội đồng Kỷ luật đã đưa ra án phạt ở mức trung gian, đồng thời áp dụng mức phạt tiền tối đa 255 euro đối với đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha, có xét đến các tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là Ronaldo vẫn đủ điều kiện góp mặt trong đợt triệu tập tiếp theo của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đã có quá nhiều phát ngôn tại các cuộc họp báo, thông cáo chính thức và trên các chương trình truyền hình. Nhưng giờ đây, tất cả phải được thể hiện bằng hành động thực tế.

Trừ khi Cristiano Ronaldo công khai lên tiếng, Jorge Jesus sẽ là người đầu tiên phải đưa ra quyết định. Ông phải lựa chọn giữa việc triệu tập cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử Bồ Đào Nha hay xem sự việc tại Copenhagen, cùng những diễn biến sau đó, là điều không thể bỏ qua.

Không thể có bất kỳ quy định áp đặt nào đối với Cristiano Ronaldo, dù là về việc đá chính hay ngồi dự bị. Quyền quyết định nằm trong tay Jorge Jesus. Ảnh: Facebook Cristiano Ronaldo

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, cả HLV trưởng lẫn ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đều muốn khép lại vụ việc. Vì vậy, nhiều khả năng Jorge Jesus sẽ triệu tập Ronaldo trở lại cho hai trận đấu gặp Đan Mạch tại Braga và Xứ Wales tại Cardiff.

Sau đó, HLV cần hành động đúng với trách nhiệm của mình: lựa chọn đội hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại, nhằm giúp Bồ Đào Nha giành ngôi đầu bảng trước Đan Mạch và qua đó chỉ phải gặp đội nhì bảng ở vòng tứ kết.

Jorge Jesus hoàn toàn có quyền triệu tập Cristiano Ronaldo, đồng thời cũng có quyền để anh ngồi dự bị ở trận đầu tiên, trận thứ hai hoặc cả hai trận. Điều ngược lại cũng đúng: ông có thể sử dụng Ronaldo trong đội hình xuất phát nếu cho rằng đó là lựa chọn phù hợp nhất.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề không thể xem nhẹ: Cristiano Ronaldo sẽ phản ứng thế nào với án phạt? Chính anh từng thừa nhận mình phải chịu hình thức kỷ luật. Nhưng điều đáng chú ý hơn là thái độ của Ronaldo khi được triệu tập trở lại đội tuyển.

Khi Jorge Jesus công bố danh sách cho hai trận đấu sắp tới, chúng ta sẽ biết Ronaldo nghĩ gì và hành xử ra sao khi hội quân cùng các đồng đội. Tất nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu anh không gặp vấn đề thể lực khiến bản thân không thể thi đấu.

Một điểm cuối cùng là cả thế giới giờ đã biết cái giá phải trả cho việc rời bỏ đội tuyển quốc gia, cũng như những yếu tố có thể giúp giảm nhẹ án phạt. Nhưng chúng ta cũng biết thêm cách thế giới nhìn nhận bóng đá Bồ Đào Nha và các quy định kỷ luật.

“Lố bịch” là từ được nhiều người sử dụng để bình luận về vụ việc!