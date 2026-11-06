An Phát chi 20 triệu USD mua cổ phần doanh nghiệp bất động sản tại Mỹ

Theo nghị quyết HĐQT ngày 5/11/2026, đơn vị trực tiếp thực hiện thương vụ là CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, công ty con của Nhựa An Phát Xanh. Tổng giá trị đầu tư dự kiến là 20 triệu USD (tương đương khoảng 520 tỷ đồng).

Các nội dung cụ thể như hình thức, điều kiện mua cổ phần, số lượng, giá mua, tỷ lệ sở hữu, mục tiêu và phương án triển khai dự án sẽ do CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát chủ động quyết định, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và nhu cầu thực tế.

Nghị quyết cũng giao bà Hoa Thị Thu Hà, thành viên HĐQT Nhựa An Phát Xanh và người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát, thực hiện quyền biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến dự án tại đại hội đồng cổ đông công ty con.

Aventador Corp là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Mỹ, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản tại thị trường này.

Nhựa An Phát Xanh có tiền thân là Công ty TNHH Anh Hai Duy, thành lập năm 2002, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa, sản phẩm nhựa và nguyên vật liệu ngành nhựa, đồng thời tham gia phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Doanh nghiệp hiện là thành viên trong hệ sinh thái An Phát Holdings. Tháng 6/2026, An Phát Holdings nâng tỷ lệ sở hữu tại AAA từ 48,71% lên 50,23%, chính thức trở thành công ty mẹ của Nhựa An Phát Xanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, AAA ghi nhận doanh thu thuần hơn 7.504 tỷ đồng, giảm 12,09% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 502,7 tỷ đồng, tăng 70,7%.