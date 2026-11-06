An Phát Bioplastics dự chi hơn 500 tỷ đồng mua doanh nghiệp bất động sản tại Mỹ

CTCP Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics, HoSE: AAA) vừa thông qua chủ trương đầu tư 20 triệu USD vào một doanh nghiệp bất động sản tại Mỹ thông qua công ty con, trong bối cảnh cổ phiếu AAA đang giao dịch dưới mệnh giá.

Theo nghị quyết HĐQT, Nhựa An Phát Xanh chấp thuận chủ trương để CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát - công ty con của doanh nghiệp, thực hiện đầu tư mua cổ phần tại Aventador Corp.

Theo An Phát Bioplastics, Aventador Corp là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Mỹ, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Tổng giá trị thương vụ dự kiến là 20 triệu USD, tương đương khoảng 520 tỷ đồng.

Sau khi mua cổ phần, đơn vị thành viên của An Phát Bioplastics dự kiến tham gia quản lý Aventador Corp. Các nội dung cụ thể của giao dịch, từ hình thức và điều kiện mua, số lượng, giá cổ phần đến tỉ lệ sở hữu và phương án triển khai, sẽ do CTCP Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát chủ động quyết định.

Nghị quyết cũng giao bà Hoa Thị Thu Hà - thành viên HĐQT An Phát Bioplastics và người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty con, thực hiện quyền biểu quyết đối với các nội dung liên quan đến phương án đầu tư tại đại hội đồng cổ đông đơn vị này.

Động thái trên được công bố khi cổ phiếu AAA vẫn đang giao dịch dưới mệnh giá. Chốt phiên 6/11, mã này ở mức 7.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn gần 30% so với mệnh giá 10.000 đồng. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp vào khoảng 2.756 tỷ đồng.

Diễn biến thị giá cổ phiếu AAA (Ảnh: SSI).

Khoản đầu tư dự kiến 520 tỷ đồng tương đương gần 19% vốn hóa hiện tại của doanh nghiệp. Trong 6 tháng gần đây, thị giá AAA chủ yếu dao động trong khoảng 6.500-7.800 đồng/cổ phiếu.

Mỹ vốn là một trong những thị trường được hệ sinh thái An Phát định hướng khai thác. Trước đó, các đơn vị trong hệ sinh thái này đã phát triển hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm nhựa phục vụ thị trường Bắc Mỹ.

Riêng An Phát Bioplastics từng định hướng Mỹ là thị trường xuất khẩu trọng điểm đối với các sản phẩm bao bì nhựa, bao bì phân hủy sinh học. Năm 2024, thị trường này đóng góp hơn 7% cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kế hoạch lần này có sự khác biệt về lĩnh vực đầu tư khi hướng đến bất động sản tại Mỹ, thay vì tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa như trước đây.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, An Phát Bioplastics ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 7.504 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 503 tỷ đồng, tăng 70,7%.

Doanh nghiệp có tiền thân là Công ty TNHH Anh Hai Duy, thành lập năm 2002, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa, sản phẩm nhựa và nguyên vật liệu ngành nhựa, đồng thời tham gia phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Nhựa An Phát Xanh hiện thuộc hệ sinh thái An Phát Holdings. Tháng 6/2026, An Phát Holdings nâng tỉ lệ sở hữu tại AAA từ 48,71% lên 50,23%, qua đó chính thức trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.