Án phạt 10 năm tù cho cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Sáng 9/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vắng mặt và tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng) 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 1999; Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015. Cả 2 bị cáo hiện đang bỏ trốn, bị cơ quan công an truy nã.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc có dư nợ 400 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng.

Do cần tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long đến gặp Nguyễn Thị Hương Giang (khi đó là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn SeaBank.

Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống bằng cách Long chỉ đạo Giám đốc các công ty thành viên thuộc Công ty Vina Megastar lập và ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên nhưng không có hàng hóa lưu kho.

Sau đó sử dụng các hợp đồng này để ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn SeaBank Hai Bà Trưng. Còn Giang không yêu cầu các nhân viên thực hiện kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản bảo đảm theo quy định.

Giang chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho 3 bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Với phương thức, thủ đoạn này, Long cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng. Trong đó, Tâm giúp sức Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã, tách tài liệu liên quan đến hành vi của hai đối tượng trên; tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Tâm và Giang theo quy định.

Đến nay, cơ quan chức năng xét thấy có đủ tài liệu để điều tra, truy tố, xét xử đối với Tâm và Giang, nên đã phục hồi điều tra vụ án đối với 2 bị can để kết luận điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.

Tại phiên tòa, trong phần thủ tục, đại diện SeaBank cho biết đã nhận được đầy đủ tiền khắc phục hậu quả vụ án nên không có ý kiến gì. Về hình phạt với các bị cáo, ngân hàng đề nghị Tòa xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tọa phiên tòa thông tin, Hội đồng xét xử đã nhận được đơn của bị cáo Giang do luật sư gửi.

Trong đơn, bị cáo Giang đề nghị giám định lại chữ ký của bị cáo trên các hợp đồng; trình bày đã nhận thức được những sai lầm của mình, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật…

Luận tội các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá cả 2 bị cáo đều vắng mặt tại Việt Nam, gây khó khăn cho điều tra, trốn tránh trách nhiệm. Việc đưa các bị cáo ra xét xử vắng mặt là bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Các bị cáo phạm tội nhiều lần, do đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Giang từ 10-11 năm tù; bị cáo Tâm từ 12-13 năm tù.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định mặc dù các bị cáo bỏ trốn nhưng căn cứ lời khai của các bị cáo khác, lời khai của nhân viên ngân hàng, nhân viên công ty, lời khai của chính các bị cáo, có đủ căn cứ khẳng định các bị cáo đã có hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Trong vụ án này, các bị cáo là những người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ khả năng nhận thức hành vi nhưng vẫn vi phạm pháp luật.

Các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, trong đó, bị cáo Giang vi phạm quy định về cho vay với vai trò chính, chỉ đạo nhân viên cho vay trái quy định.

Sau khi phạm tội các bị cáo bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan điều tra điều tra vụ án… vì vậy, cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung./.