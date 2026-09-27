An ninh trật tự ngày 27/9: Nhiều vụ án nghiêm trọng, 3 người tử vong sau tai nạn
Tạm giữ người đổ xăng đốt cha ruột ở Quảng Ngãi; giả danh Cảnh sát cơ động chặn xe khiến một người tử vong; làm rõ đường dây đánh bạc trực tuyến giao dịch hơn một nghìn tỷ đồng. Bản tin cũng thông tin vụ bán đất 20 tỷ đồng nhưng chỉ khai 5 tỷ, tai nạn khiến 3 người tử vong tại Hải Phòng và hai dì cháu ở An Giang lĩnh tổng cộng 47 năm tù.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-an-ninh-trat-tu-ngay-27-9-nhieu-vu-an-nghiem-trong-3-nguoi-tu-vong-sau-tai-nan-a498114.html