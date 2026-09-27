An ninh trật tự ngày 27/9: Nhiều vụ án nghiêm trọng, 3 người tử vong sau tai nạn

Sáng mai (28/9), theo kế hoạch, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, với 9 tội danh. Trong số này có hai cựu Viện trưởng Trần Văn Trường, Ngô Văn Vinh cùng nhiều cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ.