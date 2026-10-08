An ninh trật tự 8/10: Vụ thu chênh 80 tỉ đồng, video bạo lực triệu view
Báo An Giang Online. Mời quý vị và các bạn theo dõi Điểm tin An ninh trật tự ngày 8 tháng 10 năm 2026.Đáng chú ý là vụ khởi tố 4 bị can liên quan đường dây thu chênh khoảng 80 tỷ đồng của người mua nhà ở xã hội tại Hà Nội; khởi tố nhóm sản xuất video bạo lực thu hút hàng triệu lượt xem ở Lào Cai; Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với người đăng thông tin sai sự thật về Novaland; mưa lớn khiến nhiều tầng hầm tại khu CityLand ngập sâu hơn 1 mét; và vụ bắt tạm giam TikToker Thảo Ràn Ri vì cho vay lãi nặng, thu lợi gần nửa tỷ đồng.
R.G
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