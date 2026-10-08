An ninh trật tự 8/10: Vụ thu chênh 80 tỉ đồng, video bạo lực triệu view

Hành trình gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đang được các địa phương thực hiện quyết liệt. Tại thành phố Cần Thơ, Đồn Biên phòng Trung Bình tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào hoạt động trên biển; đồng thời tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để ngư dân vi phạm các quy định trong quá trình đánh bắt, góp phần phát triển nghề cá Việt Nam theo hướng bền vững.