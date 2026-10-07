An ninh trật tự 7/10: Long Nhật bị đề nghị truy tố, Shark Bình sắp hầu tòa
Báo An Giang Online mời quý vị và các bạn theo dõi Điểm tin An ninh trật tự ngày 7/10/2026.Đáng chú ý: ca sĩ Long Nhật bị đề nghị truy tố về 2 tội liên quan đến ma túy; cháy cửa hàng xe máy tại TP.HCM, nhiều phương tiện bị thiêu rụi; “Bầu Đoan” cùng 21 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án tại Thanh Hóa.
R.G
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