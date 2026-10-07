An ninh trật tự 7/10: Long Nhật bị đề nghị truy tố, Shark Bình sắp hầu tòa

Tòa cho rằng ông Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) và bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (có 7 tiền án, tiền sự) giữ vai trò phạm tội cao nhất nên cần tuyên mức phạt hơn nhóm bị cáo còn lại nhằm răn đe, phòng ngừa.