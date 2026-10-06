An ninh trật tự 6/10: Triệt phá hơn 1,2 triệu C sủi giả, nhóm trộm xe liên tỉnh, chém 3 mẹ con ở Cà Mau, xe tải bị nước cuốn, nam sinh lớp 11 bị hành hung

Từ một nhóm chat được lập để môi giới mại dâm, Vũ Anh Tuấn cùng đồng phạm thu hút hơn 2.200 thành viên, đăng ảnh người bán dâm để kết nối khách; một số bị can còn bị cáo buộc mua dâm người dưới 18 tuổi, hiếp dâm người dưới 16 tuổi.