An ninh trật tự 6/10: Triệt phá hơn 1,2 triệu C sủi giả, nhóm trộm xe liên tỉnh, chém 3 mẹ con ở Cà Mau, xe tải bị nước cuốn, nam sinh lớp 11 bị hành hung
Báo An Giang Online. Mời quý vị và các bạn theo dõi Điểm tin An ninh trật tự ngày 6 tháng 10.Đáng chú ý là vụ triệt phá cơ sở sản xuất hơn 1,2 triệu sản phẩm C sủi giả; nhóm trộm xe máy từ Nghệ An đưa ra Hải Phòng tiêu thụ; vụ người đàn ông chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau khiến một bé tử vong; xe tải bị nước cuốn khi cố vượt đập tràn ở Đà Lạt; cùng vụ nam sinh lớp 11 ở Khánh Hòa bị nhóm người hành hung, phải nhập viện điều trị.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-an-ninh-trat-tu-6-10-triet-pha-hon-1-2-trieu-c-sui-gia-nhom-trom-xe-lien-tinh-chem-3-me-c-a498980.html