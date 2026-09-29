An ninh trật tự 29/9: Nhận tiền bỏ qua sai phạm, lập hồ sơ khống, nhập cảnh trái phép

Cáo buộc cho rằng, dù đang phải điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần trung ương, nhưng vợ chồng 'bà trùm' Mai Anh và Đông đã nhiều lần trốn ra ngoài, đi du lịch, ăn uống, tụ họp.