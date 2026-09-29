An ninh trật tự 29/9: Nhận tiền bỏ qua sai phạm, lập hồ sơ khống, nhập cảnh trái phép
Từ những lời khai nhận tiền tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, vụ tài xế hầu tòa sau cái chết của nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long, đến vụ nhập cảnh trái phép, lập hồ sơ khống tại Gia Lai và thực nghiệm điều tra vụ án khiến hai người tử vong ở Phú Quốc. Đáng chú ý, cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và bị đề nghị tổng mức án đến 17 năm 6 tháng tù.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-an-ninh-trat-tu-29-9-nhan-tien-bo-qua-sai-pham-lap-ho-so-khong-nhap-canh-trai-phep-a498349.html