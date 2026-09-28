Pháp luật

An ninh trật tự 28/9: Cú lừa 30 tỷ, đường dây vật liệu nổ và những bản án nóng

Bản tin an ninh trật tự ngày 28/9 có những nội dung đáng chú ý: Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp gần 30 tỷ đồng; bắt đối tượng truy nã liên quan đường dây hơn 1,3 tấn vật liệu nổ; hai người lĩnh 17 năm tù vì tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép; cùng các vụ án về cho vay lãi nặng, giết người và phiên tòa xét xử lại cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.

Báo An Giang
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R.G

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-an-ninh-trat-tu-28-9-cu-lua-30-ty-duong-day-vat-lieu-no-va-nhung-ban-an-nong-a498233.html