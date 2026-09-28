An ninh trật tự 28/9: Cú lừa 30 tỷ, đường dây vật liệu nổ và những bản án nóng

Nếu như trước đây, tội phạm ma túy có thể lợi dụng chuyển phát nhanh để đưa hàng cấm đi xa mà không cần trực tiếp xuất hiện thì nay, những tiện ích của dịch vụ bưu chính đang được nhiều loại tội phạm khác khai thác. Từ giấy tờ giả đến vũ khí, công cụ hỗ trợ, hàng hóa vi phạm..., những kiện hàng tưởng như bình thường có thể trở thành phương tiện để tội phạm che giấu các hành vi vi phạm pháp luật.